Meerane: Brand in ehemaliger Spinnerei

erschienen am 28.04.2017



Meerane. Im leer stehenden, ehemaligen Meisterhaus der einstmaligen Kammgarnspinnerei in Meerane ist in der Nacht zum Freitag ein Feuer ausgebrochen. Nach Erkenntnissen der Polizei entbrannte dabei auch ein nahe der Feuerstelle geparkter Mazda. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch nicht bekannt. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 0375 4284480 entgegen.