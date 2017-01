Meeraner Straßenfasching: Wieder mehr Narren unterwegs

32 Vereine beteiligen sich in der kommenden Woche am traditionellen Umzug durch die Stadt - das sind sieben mehr als im Vorjahr. Das Winterwetter könnte für manche Teilnehmer schwierig werden.

Von Tanja Goldbecher

erschienen am 27.01.2017



Meerane. Die Steile Wand in Meerane hat es schon immer in sich gehabt. In diesem vereisten Winter könnte sie für einige Wagen, die am 4. Februar zum 24. Straßenfasching dort hinunter fahren, zu einem echten Problem werden. Sich erst später an der Zwickauer Straße in den Umzug einfädeln, will bisher nur der Meeraner Tanzboden. "Das kann aber noch jeder Verein bei uns anmelden", sagt Cornelia Marschalek, stellvertretende Vorsitzende der Meeraner Pflasterköppe.

Seit acht Jahren organisieren die Pflasterköppe den traditionellen Umzug. 32 Vereine mit rund 580 Teilnehmern und 24 Wagen haben sich dieses Jahr angemeldet. 2016 beteiligten sich nur 25 Gruppen. Vor zehn Jahren waren allerdings noch viel mehr Narren auf der Straße unterwegs: Damals haben rund 700 aktive Teilnehmer 40 Bilder gestaltet. Trotzdem können die Pflasterköppe einen Erfolg verbuchen. "So viele Gruppen hatten wir unter unserer Leitung noch nie", sagt Marschalek.

So meldeten sich zum Beispiel erstmals alle vier Gugge-Musiken an. Laut Marschalek traten in den vergangenen Jahren lediglich zwei Gruppen auf. Außerdem laufen unter den Teilnehmern fünf Vereine zum ersten Mal beim Meeraner Straßenfasching mit. Die Crocodile Dancers aus Meuselwitz, die Schönburgische Schloßcompagnie aus Glauchau, der Obergrochlitzer Karnevalsverein, der Greizer Sportverein und der schottische Clan McGregor aus Mosel sind Neulinge in der Stadt. Die Moseler haben unter anderem die Highland Games im Freibad Crossen auf die Beine gestellt. "Wir sind gern beim Faschingsumzug dabei, weil man da neue Leute kennenlernt und sich mit denen gleich vernetzen kann", sagt Nicky Reuter, Chef der Truppe und ein gebürtiger Meeraner.

Die Crocodile Dancers sind bereits im vergangenen Jahr beim Vereinsfasching der Sächsischen Chaoten aufgetreten und dort von den Pflasterköppen angesprochen worden. 14 Mitglieder der Kinder- und Jugendabteilung zeigen nun in Meerane eine Mischung aus Cheerleading und anderen Tänzen. "Für uns ist es schon ungewohnt, bei so einer Kälte zu tanzen. Aber unserer Mädels sind hart im Nehmen", sagt Trainerin Claudia Bratke.

meister Lothar Ungerer (parteilos) mit seinen Mitarbeitern ebenfalls im Umzug mit. "Unser Wagen ist bereits fertig", sagt er. Als Stadtoberhaupt hat Ungerer aber auch die Unmengen an Konfetti im Blick, die je nach Witterung mal besser, mal schlechter am Boden kleben.

Cornelia Marschalek gibt schon preis, wie viel bunte Papierschnipsel beim Umzug durch die Gegend fliegen werden. 580 Kilogramm hat sie für die Gruppen bestellt. Einige Vereine würden sich aber auch selbst um das Streugut der besonderen Art kümmern.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadtverwaltung etwas weniger mit der Nachreinigung der Straßen zu tun. Damals stellten die Organisatoren 500 Kilogramm Konfetti bereit. Geworfen wurden aber auch Bonbons und Blümchen.