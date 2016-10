Mehrere Fensterscheiben eingeschlagen - TÃ¤terin auf frischer Tat gestellt

Mehrere Fensterscheiben eingeschlagen - Täterin auf frischer Tat gestellt

erschienen am 11.10.2016



Glauchau. Nach einem Bürgerhinweis konnten Polizeibeamte in der Nacht zu Dienstag in Glauchau eine Frau stellen, die im Verdacht steht, mindestens sieben Fenster- oder Türscheiben beschädigt zu haben. Die entstandenen Sachschäden summieren sich auf etwa 10.000 Euro. Gegen die 25-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Wie die Polizei informierte hatte eine Zeugin gegen 1.30 Uhr die Beamten alarmiert. Sie hatte die Frau beobachtet, die auf der Otto-Schimmel-Straße unterwegs war und dort Fensterscheiben eingeschlagen hatte. Auf der Leipziger Straße konnte eine Streife die 25-Jährige stellen, die einen Hammer bei sich trug. (fp)