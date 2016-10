Natur erobert sich in Glauchau verlassene WohnhÃ¤user zurÃ¼ck

Natur erobert sich in Glauchau verlassene Wohnhäuser zurück

Mehr als 6 Millionen Euro hat die Stadt in den Abriss von Industriebrachen investiert. Nun sollen auch andere leerstehende Gebäude verschwinden.

Von Stefan Stolp

erschienen am 08.10.2016



Glauchau. Wie ein Türsteher hat sich das Gewächs direkt vor dem Eingang postiert. Der Baum, der vor der Tür des ehemaligen Wohnhauses an der Glauchauer Wehrstraße gewachsen ist, dürfte die Zwei-Meter-Marke längst überschritten haben. Das Haus ist in Privatbesitz. Seit Januar 2002 ist es ungenutzt und verfällt. Im Jahr 2011 hatte die Stadt das Haus gesichert, weil von ihm eine Gefahr für die Fußgänger ausging.

Doch Bäume wachsen nicht nur vor der Haustür, auch auf den Dächern alter Wohngebäude wuchert es mittlerweile. So schmücken Birken das Dach des Hauses Gutenbergstraße/Ecke Meerane Straße, in dem seit mehr als 20 Jahren keiner mehr wohnt. Das Leerstandsproblem wächst buchstäblich über sich hinaus. Doch nach und nach sollen die alten Gebäude aus dem Stadtbild verschwinden.

Bislang hatte die Stadt vorrangig Industriebrachen abreißen und die Flächen revitalisieren lassen. Mehr als 6 Millionen Euro sind dafür bereits ausgegeben worden. Ein guter Teil davon waren Fördermittel der Europäischen Union. Weitere Brachen sollen in den kommenden Jahren folgen.

Doch das ist noch nicht alles, wie Mike Opitz, im Rathaus zuständig für Stadtsanierung, betont. Neben dem Geld zur Beseitigung alter Betriebe stelle der Freistaat Sachsen auch europäische Mittel für den Abbruch von Wohn- und Sozialbrachen zur Verfügung. Für Glauchau ergebe sich so die Chance, weitere Gebäude abzureißen, die eine Gefahr für Sicherheit und Umwelt darstellen sowie das Ortsbild verschandeln. Allerdings bedürfe es dafür einiger Voraussetzungen. Dazu gehört, dass die Stadt ein Fachkonzept Brachen aufstellt. Zwar gibt es in Glauchau ein solches Dokument schon, bislang sind dort aber nur Industriebetriebe aufgeführt.

Nun wird das Konzept um Wohn- und Sozialbrachen erweitert. Auf der Liste stehen insgesamt 53 Gebäude, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Sie alle werden seit mehr als zehn Jahren nicht mehr genutzt. Der überwiegende Teil der Gebäude befindet sich in Privatbesitz. Der Stadt Glauchau gehören derzeit sieben der betroffenen Objekte.