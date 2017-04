Neue Eigenheimstandorte sind geplant

Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist hoch. Oft fehlt es jedoch an ausreichend geeigneten Flächen, die sofort verfügbar sind. Das will die Meeraner Stadtverwaltung nun ändern.

Von Tanja Goldbecher

Meerane. Kaum ist bekannt geworden, dass an der Schmiederstraße in Meerane Baugrundstücke entstehen, landeten auch schon die Anfragen bei der Stadtverwaltung. Insgesamt zehn neue Bauflächen sollen auf dem Gelände der ehemaligen Altenburger Wollspinnerei (Alwo) hergerichtet werden. Laut Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) haben sich dafür bereits 40 Interessenten bei der Stadt gemeldet.

Dass die Nachfrage nach Baugrundstücken konstant hoch ist, bestätigt die freiberufliche Hausverkäuferin Catrin Canis. Sie betreut Kunden in Meerane, Glauchau, Chemnitz und dem Erzgebirge. In Meerane sei das Interesse an neuen Wohnhäusern und freien Bauflächen tendenziell größer als in Glauchau. "Es gibt allerdings in beiden Städten nicht genug verfügbare Grundstücke", sagt Canis. Denn selbst, wenn Eigenheimstandorte ausgewiesen sind, können auf diesen zum Teil nicht sofort Gebäude errichtet werden. Zunächst muss ein Bebauungsplan von den Behörden erarbeitet und genehmigt werden. Canis hat die Erfahrung gemacht, dass durchaus zwei bis drei Jahre ins Land gehen, bis diese Verfahren abgeschlossen sind. "Wer sich entscheidet, ein Haus zu bauen, will aber oft nicht so lange warten", fügt sie hinzu.

Im Fall der Schmiederstraße reicht die Verwaltung den Bebauungsplan Ende Mai zur Genehmigung beim Landratsamt ein. Dann soll es nicht mehr lange dauern, bis die Bagger anrücken könnten. "Die Genehmigung und damit das Baurecht könnten ab spätestens Ende August vorliegen", sagt Stadtsprecherin Heike Hönsch. Die Grundstücke auf dem Areal sollen zwischen 700 und 900 Quadratmeter groß werden. Ein Bauträger, der die Fläche erschließen soll, steht laut der Stadtverwaltung noch nicht fest. Damit sei auch noch nicht klar, wie hoch letztendlich der Quadratmeterpreis ausfällt, da dieser von den Erschließungskosten abhängt.

Um dem Wunsch der Bürger nach den eigenen vier Wänden nachzukommen, hat die Stadt an diesem Standort sogar das Zurückzahlen von Fördergeldern in Kauf genommen. Von den Verkaufserlösen der Grundstücke muss die Verwaltung zwei Drittel zurückzahlen, weil sie für den Abriss der Industriebrache EU-Fördermittel genutzt hat. Der Abriss wurde damals zu 75 Prozent gefördert. Das Geld aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (Efre) war an die Auflage geknüpft, dass die Brache nach dem Abriss zehn Jahre als grüne Wiese genutzt wird. Die Stadt ließ sich trotzdem auf das Geschäft ein. "Wir müssen neue Angebote schaffen", sagte Ungerer.

Ein neues Angebot soll nun auch auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei am Wichernweg entstehen. Allerdings muss dort ebenfalls zunächst ein Bebauungsplan-Verfahren durchgeführt werden.

Ob diese Gegend auf genauso viel Zuspruch trifft wie die Schmiederstraße, ist fraglich. Denn Laut Catrin Canis ist für viele Menschen beim Hausbau eine gute Verkehrsanbindung entscheidend. So befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Baufläche an der Schmiederstraße der Meeraner Bahnhof.