Neues Stop-Schild sorgt fÃ¼r Verwirrung

Neues Stop-Schild sorgt für Verwirrung

Zwei Verkehrsregeln spalten die Meinungen der Meeraner Autofaher. "Freie Presse" hat sich Rat bei einem Fahrlehrer geholt.

Von Julia Lappert

erschienen am 26.09.2016



Meerane. Das neue Stop-Schild an der Ausfahrt der Marienstraße auf die August-Bebel-Straße in Meerane sollte endlich für Klarheit sorgen. In der Vergangenheit ist es dort häufig zu Vorfahrtsfehlern gekommen. Doch auch jetzt ist die Lage für Autofahrer nicht ganz klar. Nach einem Bericht der "Freien Presse" über das neue Verkehrskonzept in der vergangenen Woche meldeten sich einige Leser in der Redaktion, weil sie der Auffassung waren, dass die beschriebene Regel an der Stelle nicht zutreffend ist.

Grund der Verwirrung sind das neue Stop-Schild einerseits, in Kombination mit dem abgesenkte Bordstein andererseits. Orientiert man sich am Stop-Schild, darf der Fahrer, der aus der Marienstraße kommt und nach rechts abbiegen möchte vor dem Linksabbieger aus der Augasse fahren. Vorher mussten sich die Autofahrer an dem abgesenkten Bordstein orientieren, weil an der Stelle der verkehrsberuhigte Bereich zu Ende war. In dem Fall musste der Autofahrer aus der Marienstraße allen anderen Vorfahrt lassen. Problematisch ist jetzt nicht nur die Kombination aus Bordstein und Verkehrszeichen, sondern auch die Tatsache, dass der abgesenkte Bordstein an der Stelle inzwischen überflüssig geworden ist. Die Marienstraße ist nun kein verkehrsberuhigter Bereich mehr, sondern ein verkehrsberuhigter Geschäftsbereich, in dem mit 20 Stundenkilometern gefahren werden darf.

Auf die Stelle in Meerane ist auch Fahrlehrer Sebastian Schubert aus Glauchau aufmerksam gemacht worden. "Die Regelung ist eindeutig, aber unsauber, da der abgesenkte Bordstein sicherlich noch für Verwirrung sorgt, insbesondere wenn man die vorherige Regelung kannte", sagt Schubert. "Normalerweise gilt ja die Regelung des abgesenkten Bordsteines, aber durch die Aufstellung des neuen Verkehrszeichen bekommt diese Situation die Besonderheit, dass hier Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung nicht greift", erklärt Schubert. Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung beschreibt die Regel, dass derjenige, der über einen abgesenkten Bordstein hinweg auf die Fahrbahn fahren möchte, sich so verhalten muss, dass eine Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. Sprich er muss allen anderen die Vorfahrt lassen. Für den Meeraner Fall bedeutet das: Das Stop-Schild hebelt die Regel des abgesenkten Bordsteins, der in Paragraf 10 der Straßenverkehrsordnung beschrieben wird, aus. Darauf weißt auch übergangsweise ein Schild mit der Aufschrift "Vorfahrt geändert" hin.

"Im Übrigen gilt ja auch immer als Grundsatz Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, also ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht, sodass die Übergangsphase sicher klappen sollte", sagt Schubert. Bei Fahrschülern dürfte die Stelle aber trotzdem derzeit nicht gerade beliebt sein.