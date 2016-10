Öffentliche Toiletten: Meeranern stinkt's gewaltig

Wer dringend mal aufs stille Örtchen muss, hat ein großes Problem. Die beiden städtischen WCs sind demoliert - ob sie jemals wieder repariert werden, ist fraglich.

Von Julia Lappert

erschienen am 26.10.2016



Meerane. Wenn die Blase drückt, ist jeder Reisende über eine öffentliche Toilette am Bahnhof froh. 50 Cent waren in Meerane fällig, dann öffnete sich die schwarze Tür des grünen Häuschens. Bis Ende August zumindest. Seitdem ist die öffentliche Toilette gesperrt, weil Unbekannte Täter mit roher Gewalt den Münzautomaten geknackt und etwa 30 Euro erbeutet haben. Weil diese Geldbox in die Tür des WCs eingebaut war und die Schäden an der Anlage groß sind, musste die Toilette gesperrt werden. Darauf weist auch ein Zettel der Stadtverwaltung hin. Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis und schickt die Menschen mit dringendem Bedürfnis zur zweiten öffentlichen Toilette im Höhlermuseum am Teichplatz.

Wer wirklich ein sehr dringendes Bedürfnis hat, muss dann also noch 550 Meter vom Bahnhof bis zum Teichplatz schaffen. Dort angekommen, können sich die Leute aber immer noch nicht erleichtern: "Aufgrund von Vandalismus kann das öffentliche WC derzeit leider nicht genutzt werden", steht auch hier auf einem Zettel an der Tür. Denn auch diese Toilette ist defekt, allerdings erst seit Anfang Oktober. Weshalb die Toilettennutzer am Bahnhof seit drei Wochen nicht von der Stadt darüber informiert werden, dass sich ein flotter Gang zum WC am Teichplatz nicht lohnt und sie dort ebenfalls vor einer verschlossenen Tür stehen, ist nicht bekannt.

Für Gesprächsstoff und Ärger hat das Thema nämlich schon in der jüngsten Stadtratssitzung gesorgt. Wie Bürgermeister Lothar Ungerer (parteilos) mitteilte, würde eine Reparatur des WCs am Bahnhof die Stadt 5200 Euro kosten. Um die Toilette am Teichplatz wieder nutzen zu können, wären 1300 Euro nötig. Allerdings nimmt die Stadt durch die öffentlichen Toiletten am Bahnhof nur 800 Euro pro Jahr ein, am Teichplatz liegen die Einnahmen bei 240 Euro. Demnach nutzen pro Jahr 2080 Menschen die Einrichtungen.

Die Betriebskosten für das Klo am Bahnhof liegen nach Angaben von Bürgermeister Lothar Ungerer bei 7750 Euro und am Teichplatz bei 7970 Euro, wovon jeweils der Großteil für die Reinigung der Anlagen gebraucht wird. Wenn die Stadt also die öffentlichen Toiletten nun wieder reparieren würde, müsste sie jeden Toilettengang am Teichplatz mit 18,71 Euro und am Bahnhof mit 7,59 Euro subventionieren, teilt Ungerer wütend mit. Die Stadt könne sich das nicht leisten "Das wäre Verschwendung von Steuermitteln", so der Bürgermeister.

Weil die Bedürfnisse der Menschen aber nun mal da seien und die Toilette am Bahnhof dringender gebraucht wird, als jene am Teichplatz überlegt die Stadt, zumindest diese Toilette künftig über ein Coin-System zu betreiben. Dazu müsste der Nutzer sich für 50 Cent einen Coin am Automaten ziehen und diesen in die Schließvorrichtung am WC werfen. "Wenn der Automat geknackt wird, wäre eine Reparatur zumindest günstiger", so Ungerer.

SPD-Stadtrat Karl-Heinz Liebezeit sagte: "Ich finde es ganz traurig, was mit unseren Toiletten passiert." Zu befürchten sei, dass künftig mehr Menschen in den Ecken am Bahnhof ihr Geschäft verrichten.