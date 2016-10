"Phänomenia" wechselt Standort

Wer nochmal mit den Kindern oder Enkeln die interaktive Lern- und Erlebniswelt in Glauchau besuchen will, muss sich sputen. Die Einrichtung schließt zum 1. November - für die Stadt ein herber Verlust.

Von Stefan Stolp

erschienen am 27.10.2016



Glauchau. Silvia Illmann gehört zu den Mitarbeitern der ersten Stunden. Von Anfang an ist sie ehrenamtlich in der Lern- und Erlebniswelt "Phänomenia" tätig, hilft, wo sie kann, ist Mädchen für alles.

Damit könnte nun Schluss sein, denn die Einrichtung zieht nach Stollberg in das dortige Schloss Hoheneck um. "Wir versuchen, unsere Ehrenamtler mitzunehmen", sagt Dorit Bradler. Sie ist die Leiterin des Kindermuseums und verzichtet nach eigenen Worten ungern auf die Hilfe ihrer bisherigen fünf bis sechs Mitstreiter. Es müsse aber das Pro-blem der Fahrtkosten von Glauchau nach Stollberg geklärt werden.

Am Reformationstag hat die Einrichtung, die seit mehr als zehn Jahren in der ehemaligen Grundschule in Gesau untergebracht ist, zum letzten Mal geöffnet. Ab 1. November beginnt der Auszug. Die Exponate und das Zubehör werden in Stollberg zwischengelagert, dort soll voraussichtlich in der zweiten Woche der Winterferien das neue "Phänomenia" eröffnen. "Wir sind schon traurig, dass wir hier zumachen müssen", sagt Mitarbeiter Roland Glaubitz, aber die Schule in Gesau sei von Anfang an ein Provisorium gewesen.

Mehr als zehn Jahre ist es her, als medienwirksam das interaktive Kindermuseum nach dem Motto "Lernen durch Erleben" eröffnet wurde. Die Besucher können anhand von Experimenten physikalische Gesetze erleben, zum Beispiel mit dem Hebel ein Auto anheben. Damals war das neu und fand große Beachtung. Doch der geplante Umzug der Einrichtung in die Industriebrache Palla an der Otto-Schimmel-Straße, der dem Integrationswerk Westsachsen (IWS) als Träger des Museums vorschwebte, funktionierte nicht. Für die Stadt Glauchau - Eigentümerin der Palla-Brache - waren damals 40 Millionen Euro für die Sanierung zu viel, auch wenn die Hälfte davon als Fördermittel in Aussicht standen. Das Projekt, das sich "Forum der Generationen" nannte und das "Phänomenia" integriert hätte, scheiterte.

Die Suche nach alternativen Standorten, sowohl in Glauchau als auch in der Umgebung, blieb erfolglos. Ein Objekt am Merzenberg in Meerane kam laut Bradler ebenso wenig in Frage wie ein altes Industriegebäude an der August-Bebel-Straße in Hohenstein-Ernstthal. So blieb das "Phänomenia" in der Gesauer Schule, mit feuchtem Keller und marodem Dach.

Am Ende hat das IWS mit dem Nordflügel des Schlosses Hoheneck ein neues Domizil gefunden. "Der gesamte Komplex in Hoheneck mit allen dortigen Einrichtungen wird gemeinsam beworben", sagt Bradler. Das "Phänomenia" in Glauchau besuchten ihren Worten nach etwa 15.000 Gäste pro Jahr, wobei in den letzten Jahren die Zahlen gestiegen seien.

Die Besucher kommen indes nicht aus der unmittelbaren Region, sondern aus Schulen aus dem Erzgebirge, und sogar Besucher aus Hof gehörten zu den Stammgästen im Haus. Doch die Stadt Glauchau hat sich mit dem Wegzug des "Phänomenia" längst abgefunden. Das Schulgebäude soll als Ausweichquartier genutzt werden, wenn die Grundschule in der Sachsenallee saniert wird.