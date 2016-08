PlÃ¤ne fÃ¼r grÃ¼nen Marktplatz rufen blankes Entsetzen hervor

Pläne für grünen Marktplatz rufen blankes Entsetzen hervor

Die Stadtverwaltung hat vier Varianten vorgestellt, wie der zentrale Platz in Glauchau künftig mit Bäumen bestückt werden könnte. Die Vorschläge führten fast zu einem Eklat.

Von Michael Stellner

erschienen am 27.08.2016



Glauchau. Sie war mit Spannung erwartet worden, die Vorstellung der Varianten, wie der Marktplatz grüner werden soll. Am Ende war nicht mehr als Ablehnung, Entsetzen, ja fast Empörung übrig geblieben. Der Widerstand gegen die von der Stadtverwaltung vorgestellten Pläne zieht sich durch alle Fraktionen. Der Tenor lautet: Das haben wir nicht gewollt, dem werden wir nicht zustimmen.

Dabei waren es die Stadträte selbst, die angeregt hatten, den Markt zu begrünen. Mehrere Bäume sollten als Schattenspender dienen. Soweit die Theorie. In der Praxis nicht machbar, entschied die Stadtverwaltung. Aufgrund der zahlreichen unterirdischen Leitungen könne man nirgends einen Baum einpflanzen. Dafür ließ das Rathaus von einem externen Büro vier Vorschläge entwickeln, wie man mit Pflanzenkübeln Farbe auf den steinernen Markt bringen kann. Aber die vier Varianten, die sich nur in der Farbgebung der Kübel und in der Anordnung der Pflanzen unterscheiden, fielen beim Stadtrat am Donnerstagabend durch.

"Das ist nicht, was wir wollten", sagte Linke-Fraktionschef Andreas Salzwedel. "Wir haben von Bäumen gesprochen. Hätten wir Topfpflanzen gewollt, dann hätten wir auch Topfpflanzen geschrieben." Er weigere sich, die vorgestellten Varianten überhaupt zu diskutieren.

Für besonderen Verdruss sorgte bei den Räten, dass das externe Büro sich teils für eine auffällige Farbe der Pflanzenkübel entschieden hatte. Neben grauen und terrakottafarbenen Töpfen stehen auch welche in knalligem Blau zur Auswahl. Das sorgte für Raunen in den Reihen des Stadtrats. "Ich will keinen blauen und keinen rosa Topf, weil das einfach nicht passt", sagte Salzwedel.

Ins selbe Horn stieß Helga Scheurer (SPD). "Die Begeisterung meiner Fraktion hält sich in Grenzen", sagte sie. "Diese Topf-Version erscheint mir als wollen und nicht können." Angesichts dieser Alternativen müsse der Markt ein steinerner Platz bleiben. Andreas Weber (Freie Wähler) rechnete ebenfalls mit den Vorschlägen ab. "Die Variante mit den Kübeln ist nicht unser Ansinnen. Wir halten sie für nicht tauglich." Gerhard Götze (CDU) erinnerte daran, dass der Markt seines Wissens ein Flächendenkmal sei. Daher glaube er, dass eine Bepflanzung sowieso durch das Denkmalamt abgelehnt werden würde, selbst wenn die unterirdischen Leitungen ohnehin eine Bepflanzung unmöglich machen würden.

Besonders scharf gegen das Rathaus schoss Marcel Kruppa (CDU). Er nahm Bezug auf die Tatsache, dass die Stadtverwaltung die Pläne nicht selbst erstellt hatte. "Was mich irritiert: Haben wir denn keine kompetente Verwaltung, die so etwas selber macht? Müssen wir dafür wirklich ein Planungsbüro beauftragen? Das ist Steuergeldverschwendung."

Oberbürgermeister Peter Dresler (parteilos) wiederholte die Begründung, die er vor zwei Tagen bereits der "Freien Presse" genannt hatte: Selbst habe die Verwaltung das Konzept nicht erstellen können, da das Wissen fehle, welche Baumarten sich eignen würden. Außerdem sei Henriette Lindner, die Sachbearbeiterin für Grünflächen, derzeit voll mit dem Baumkataster ausgelastet. "Sie kümmert sich um Bäume, die es in unserer Stadt wirklich gibt", so Dresler. Wieviel Geld das Rathaus für die Erstellung der Planvarianten ausgab, kam nicht zur Sprache.

Die Stadträte gingen so auseinander, dass sie noch einmal in den Fraktionen über die Varianten diskutieren wollen. In einer der nächsten Sitzungen soll das Thema dann wieder auf die Tagesordnung rutschen.

Auch der Denkmalverein geht zu den vorgeschlagenen Varianten auf Abstand. Dessen Vorsitzende Monika Hanns hält die bunten Pflanzentröge ebenfalls für unpassend. Hanns hatte die Stadtratssitzung verfolgt und monierte besonders die lieblose Gestaltung, die leidenschaftslose Vorstellung der Varianten. "Es ist deutlich, dass keiner wirklich mit Herzblut dahinter steht." Sie bietet aber an, mit der Stadt gemeinsam an einer Lösung zu arbeiten. Denn Bäume auf dem Markt wären gar nichts so Ungewöhnliches. Schon vor 100 Jahren standen einmal mehrere Gehölze ums Kaiser-Wilhelm-Denkmal, das 1918 eingeschmolzen wurde. Einer alten Abbildung nach wurzelten sie damals aber auch bereits in Kübeln. Nur fügten die sich besser ins Gesamtbild des Marktes ein, findet Hanns.