Polizei muss ausgebÃ¼xten Jungbullen in Glauchau erschieÃŸen

Polizei muss ausgebüxten Jungbullen in Glauchau erschießen

erschienen am 16.10.2016



Glauchau. Polizisten mussten am Sonntagvormittag einen wildgewordenen Jungbullen in Glauchau erschießen. Das Tier war ausgebrochen und stand kurzzeitig auf der Autobahn 4, teilten die Beamten mit. Danach rannte der wütende Bulle in Richtung Reinholdshain.

Kurz danach wurde er in Glauchau auf der Waldenburger Straße gesichtet. Auf dem Eschenweg verfing sich das Tier in einer Hecke. Da der aggressive Bulle auch hier nicht eingefangen werden konnte, wurde er mit dem Einverständnis des Besitzers erschossen, heißt es. (fp)