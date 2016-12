Polizeistreife erwischt Einbrecher in flagranti

erschienen am 22.12.2016



Meerane. Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag an der Pestalozzistraße in Meerane von einer Polizeistreife auf frischer Tat mit Diebesgut ertappt worden. Die Männer aus Zwickau im Alter von 26 und 31 Jahren versuchten zu Fuß zu fliehen, doch die Ordnungshüter setzten ihnen nach und verhafteten sie.

Wie die Polizei berichtet, stammt das Diebesgut aus einem derzeit unbewohnten Haus an der Pestalozzistraße. Die beiden Tatverdächtigen wurden auf freien Fuß gesetzt, werden sich aber vor Gericht für den mutmaßlichen Einbruchsdiebstahl verantworten müssen. Derzeit wird geprüft, ob sie auch für andere Straftaten verantwortlich sind. (fp)