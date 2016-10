Rätselraten um Schmutzbrühe auf Carolateich geht weiter

Anwohner beklagen den Gestank rund um das Gewässer. Doch wo er herkommt, darüber gibt es verschiedene Theorien.

Von Stefan Stolp

erschienen am 18.10.2016



Glauchau. Der Wasservogel zieht eine lange Spur hinter sich her. Auf der milchigen Oberfläche kann man nachvollziehen, welchen Weg die Ente genommen hat. Auf dem ersten Blick erinnert das Bild an eine Ölkatastrophe. Im Fall des Glauchauer Carolateiches kann davon zwar keine Rede sein, dennoch ist der Zustand katastrophal - vor allem für die Anwohner. Die beklagen seit geraumer Zeit nicht nur die weiße Wasseroberfläche, die sich nach dem Regen auf dem Teich bildet, sondern auch üblen Gestank.

Doch woher der rührt, darüber gibt es verschiedene Auffassungen. Die Stadt Glauchau - zuständig für die Parkanlagen und Teiche - führt den Geruch auf Zersetzungsprozesse der Biomasse zurück, bei denen Gase entstehen. Dieser Prozess benötige Sauerstoff, der bei Niederschlägen in das Wasser gelange und die Bakterien aktiviere. Auf der Suche nach den Ursachen hat einer der Anwohner aber einen weiteren Hinweis gegeben: Nitrat. Noch zu DDR-Zeiten sollen aus dem ehemaligen Fahrzeuggetriebewerk, das auch eine Härterei betrieb, Nitratabfälle im Carolapark verkippt worden sein. Als Nitrate bezeichnet man die Salze der Salpetersäure. Für den Menschen können sie nur dann gefährlich werden, wenn er sie zu sich nimmt, etwa durch das Trinkwasser. Nun komme es bei Regenfällen dazu, dass das Niederschlagswasser mit Nitrat in Berührung komme, dann in den Teich als weiße Flüssigkeit gelange und den Gestank hervorrufe.

Nach Angaben des Umweltamtes der Landkreisverwaltung gibt es oberhalb des Teiches eine Altablagerung. Diese sei kurz nach der Wende, im Jahr 1992, technisch untersucht worden, teilt die Pressestelle des Landratsamtes auf Anfrage mit. Damals sei auch eine Probe des Sickerwassers genommen worden. Hinsichtlich des Nitrats wurde die Probe als unbedenklich eingeschätzt. Doch das ist mittlerweile 24 Jahre her. Wie sieht es heute aus? Zur Überprüfung der aktuellen Wasserqualität im Carolateich sei durch das Umweltamt eine Wasserprobe veranlasst worden. Ergebnisse sollen im Laufe dieser Woche vorliegen. Hinweise, dass durch das ehemalige Fahrzeuggetriebewerk Abfälle oberhalb des Teiches abgelagert wurden, liegen im Umweltamt nicht vor.

Im Glauchauer Rathaus unterdessen bemüht man sich, die Unbedenklichkeit der Zustände im Teich hervorzuheben. Das Wasser ist nach den Worten von Rathaussprecherin Bettina Seidel mehrfach überprüft worden. "Eine Gefahr für die Anwohner war daraus nicht ableitbar", sagt sie. Der Gestank aber ist real, sagen die Anwohner, die sich schon mehrfach bei der Stadt beschwert haben. Auch Stadtrat Stephan Wusowki (Freie Wähler) hatte die Probleme am Carolateich bereits angesprochen. Die Stadt Glauchau hat sich nach eigenen Angaben die Hilfe eines privaten Fachunternehmens gesichert: Gemeinsam werde das weitere Vorgehen besprochen, wie die Situation für die Anwohner verbessert werden kann.