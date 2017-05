Regionalzug von Glauchau nach Göttingen entgleist

erschienen am 19.05.2017



Stadtroda/Glauchau. Ein Regionalzug ist am Freitagabend bei Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) in eine Geröll- und Schlammlawine gefahren und teils aus den Gleisen gesprungen. Die Lawine war bei einem Unwetter auf die Bahn-Strecke gerutscht, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Nach Angaben des Lagezentrums der Thüringer Polizei gab es sieben Leichtverletzte.

«Sie haben eine Schock oder Bauch- oder Kopfschmerzen und werden von Notärzten betreut», sagte eine Sprecherin. Möglicherweise werde der Zug noch am Freitag geborgen, hieß es.

Der Regionalexpress RE 1 war von Glauchau (Sachsen) nach Göttingen (Niedersachsen) unterwegs. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Bahn um 19.29 Uhr. Der Verkehr auf der Bahnstrecke Hermsdorf-Klosterlausitz-Göschwitz wurde unterbrochen.

In Thüringen gab es am Freitag in einigen Orten heftigen Regen. Viele Straßen wurden überschwemmt - auch Bundesstraßen und Autobahnen. «In den Ortschaften stand das Wasser bis zu 50 Zentimeter hoch», sagte ein Polizeisprecher. In Gräfenthal (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) wurde die Straße unterspült und voll gesperrt. In Pflanzwirbach im gleichen Landkreis liefen Keller voll und Autos konnten die B85 nicht mehr befahren.

In einem Einkaufsmarkt in Königsee (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) lösten sich Platten am Dach. Die Kunden hätten den Markt rechtzeitig verlassen können, hieß es aus dem Lagezentrum.