Schwerer Autounfall in Lichtenstein - Fußgängerin schwer verletzt und Hund stirbt

erschienen am 04.02.2017



Lichtenstein. Eine Fußgängerin und ihr Hund sind am Freitagabend auf der Badergasse in Lichtenstein schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte die 58-Jährige die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. Auf der Straße stieß sie mit einem Fahrzeug zusammen. Ihr Hund verstarb noch am Unfallsort.

Der Fahrer musste ebenfalls ins Krankenhaus, da er einen Nervenzusammenbruch erlitt. (fp)