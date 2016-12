Soll Glauchau bald Agricola-Stadt heißen?

Schule, Straße und Verein tragen seit vielen Jahren den Namen des Universalgelehrten und Mitbegründers der Renaissance. Doch jetzt gibt es eine Initiative von Stadträten, die noch mehr wollen.

Von Stefan Stolp

erschienen am 14.12.2016



Glauchau. Seine Kindheits- und Jugendjahre hat Georgius Agricola (1494-1555) in Glauchau verbracht. Damals hieß er noch Georg Bauer, und während seiner Glauchauer Jahre wusste wohl niemand, welchen Weg der junge Mann gehen und welche weltgeschichtliche Bedeutung er erringen würde. Außerhalb seiner Kindheit hielt sich Agricola woanders auf, studierte in Leipzig, wirkte an der Zwickauer Lateinschule, ließ sich im erzgebirgischen Joachimsthal - heute Jachimov - nieder, war Arzt und Bürgermeister in Chemnitz. Glauchau bleibt als Geburtsort des Mitbegründers der Renaissance und Wegbereiters der modernen Natur- und Montanwissenschaften.

Wird Agricola in der Stadt nicht genügend gewürdigt? Stadträte von FDP und Freien Wählern wollen, dass Glauchau künftig "Georgius-Agricola-Stadt Glauchau" heißt, so, wie der Reformator Martin Luther im Namen von Wittenberg und Eisleben verewigt ist. Anlass für die Verleihung eines solchen Städtebeinamens könnte nach Ansicht der Stadträte der 525. Geburtstag Agricolas sein, der auf den 24. März 2019 fällt. Bevor jemand anderes auf die Idee kommt, soll Glauchau die Initiative ergreifen.

FDP und Freie Wähler haben deshalb einen Beschlussantrag vorbereitet. Demnach soll die Stadt Glauchau nach Möglichkeiten suchen, den Beinamen "Georgius Agricola" beantragen zu können - dazu gehören die rechtlichen Varianten genauso wie Kosten und Fördermittel. "Die Besonderheit von Glauchau als Geburtsstadt Agricolas sollte im Stadtnamen gewürdigt werden", sagt FDP-Stadtrat Nico Tippelt. Dies wäre aus seiner Sicht ein touristisches Pfund, das freilich ausgebaut werden müsste.

Wie viel Agricola steckt derzeit noch in Glauchau? Das ist die Frage, die die Freien Wähler und die FDP-Stadträte bewegte. Agricolas Geburtshaus steht nicht mehr. Es wird vermutet, dass es sich an der heutigen Nicolaistraße befand. Das einzige noch erhaltene Gebäude, das zu Lebzeiten Agricolas eine Rolle spielte, ist das Glauchauer Schloss. Dort erinnert eine kleine Ausstellung an den berühmten Wissenschaftler. Das Gymnasium der Stadt trägt seinen Namen, ebenso der Chor, der sich an der Schule vor nunmehr 27 Jahren gegründet hat. Im Glauchauer Bahnhofspark steht etwas versteckt das im Jahr 1958 eingeweihte Agricola-Denkmal. Agricolastraße und Agricola-Apotheke kommen hinzu. Aber offenbar ist das noch zu wenig.

Der Antrag der Stadträte von FDP und Freien Wählern geht über den Namensvorschlag hinaus: Im Jubiläumsjahr 2019 soll die Stadt eine angemessene Ehrung Agricolas auf die Beine stellen, überprüfen, ob die Jahrestagung der Georgius-Agricola-Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur 2019 in Glauchau stattfinden kann. Nächstes Jahr zum Beispiel ist Zittau Gastgeber, 2009 fand diese Tagung in Chemnitz statt. Die Agricola-Gesellschaft versteht sich heute als ein Forum für alle Interessenten, die sich für die Erforschung, den Erhalt und die Pflege historischer Sachzeugen der Technikgeschichte und Industriekultur engagieren.

Die Stadträte von FDP und Freien Wählern wollen ihren Vorschlag auf einer der nächsten Sitzungen einbringen. Zur kommenden Stadtratssitzung morgen Abend steht der Antrag jedoch nicht auf der Tagesordnung. "Wir hoffen, dass sich das Gremium in der Januarsitzung damit befassen wird", sagte Nico Tippelt. Denn es sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.