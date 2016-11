Tabakladen-Einbrecher müssen ins Gefängnis

Softair-Waffen, Armbrüste und Messer haben vier junge Männer aus Glauchau und Umgebung gestohlen. Hinter Gitter hat sie auch ihre Drogensucht gebracht.

Von Julia Lappert

erschienen am 11.11.2016



Glauchau/Hohenstein-Ernsttahl. Zwei Haftstrafen, eine Bewährungsstrafe und eine Verwarnung mit Sozialstunden sind das Resultat einer langen Verhandlung am Amtsgericht Hohenstein-Ernstthal. Vier junge Männer aus Glauchau, Meerane und Limbach-Oberfrohna, alle zwischen 18 und knapp 20 Jahren alt, sind vor einem Jahr in die Tabak- und Weinhandlung in der Schlossstraße in Glauchau eingebrochen und haben Waren im Wert von fast 5000 Euro gestohlen. Darunter etliche Schachteln Zigaretten und Feuerzeuge, rund 50 Messer, Softair-Waffen und sogar zwei Armbrüste. Während zwei der jungen Männer mit einem Brecheisen die Tür aufbrachen, standen die anderen Schmiere. Der Sachschaden lag bei über 3000 Euro.

Die vier jungen Männer zeigten sich vor Gericht geständig. Den Einbruch hatten sie begangen, nachdem sie alle zuvor die Droge Crystal Meth genommen hatten. Das Diebesgut, das sie untereinander aufgeteilt haben, wollten sie zum Teil verkaufen, um an Geld zu kommen. Einen Teil der Waffen und Messer behielten sie selbst, um damit zu spielen. Die Biografie der vier Täter ähnelt sich: Alle sind drogenabhängig und haben weder Schulabschluss noch Ausbildung, sie leben von Hartz IV, vom Geld der Mutter oder von "gar nichts", wie einer sagt. Alle vier sind vorbestraft, teilweise mehrfach. Zur Anklage kamen neben dem Einbruch auch weitere Taten des Ältesten der Gruppe.

Der 19-Jährige, der in wenigen Tagen 20 wird, musste sich wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Diebstahl verantworten. Der Meeraner hatte mehrfach seine Mutter bedroht und beleidigt, demolierte ihr Auto, zerschlug sogar eine Scheibe. Schließlich durfte er sich seinem Elternhaus nicht mehr nähern. Weil er sich nicht daran hielt und dort sogar einbrach, um Geld zu stehlen, war mehrfach die Polizei vor Ort. Einem Platzverweis folgte er nicht. Bei einem Handgemenge erlitt einer der Polizisten eine Zerrung. Die Mutter des Angeklagten sagte unter Tränen gegen ihren Sohn aus.

Der Meeraner muss für ein Jahr und neun Monate hinter Gitter. Ein weiterer 19-Jähriger wurde ebenfalls unter Einbeziehung von weiteren Delikten zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und vier Monaten verurteilt. Die beiden jungen Männer müssen ihre Strafe in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen absitzen.

"Es ist ein hauchdünnes Seilchen, was sie vom Knast weggehalten hat", sagte Richter Michael Respondek zum dritten 19-Jährigen. Weil seine Sozialprognose besser ausfiel als bei den anderen, bekam er eine Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Zudem muss er 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Der jüngste Täter, der gerade 18 Jahre alt geworden ist, muss 60 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und kam mit einer Verwarnung davon. Die Urteile sind rechtskräftig.