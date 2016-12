Thema Asyl: Leerer Saal statt giftiger Debatte

Nur 13 Bürger haben an der Einwohnerversammlung zur Flüchtlingssituation in Meerane teilgenommen. Eine geringe Zahl für eine Stadt, in der noch vor einem Jahr eine wütende Menge von Fremdenfeinden für Entsetzen gesorgt hat.

Von Julia Lappert

erschienen am 02.12.2016



Meerane. Lothar Ungerer plaudert locker mit den Mitarbeitern des Ordnungsamts im Foyer der Meeraner Stadthalle. Sie sind vorgestern aus Sicherheitsgründen zur Einwohnerversammlung über die aktuelle Situation in der Flüchtlingspolitik mitgekommen. Gebraucht werden sie an diesem Abend nicht. Der Meeraner Bürgermeister schaut entspannt in die leeren Stuhlreihen. Nur 13 Bürger hat er gezählt. Sabine Martens (FDP) ist die einzige Stadträtin, die gekommen ist. Auch das sei bemerkenswert, findet Ungerer. Die erste Reihe ist mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung Meerane gefüllt. "Besorgte Bürger sehe ich nicht", sagt Ungerer. Die Flüchtlingssituation in Meerane scheint kaum noch jemanden zu interessieren.

Kein Vergleich zu der Einwohnerversammlung von Ende September 2015. Damals lieferten sich mehrere hundert Menschen eine giftige Debatte in der Stadthalle. Ungerer wurde immer wieder von wütenden Zwischenrufen unterbrochen. Die Asylgegner waren damals klar in der Überzahl. Für die Behauptung, die meisten Flüchtlinge seien kriminell, erntete ein junger Mann tosenden Applaus.

Etwas über ein Jahr später trägt der Meeraner Bürgermeister in Ruhe aktuelle Zahlen vom 28. November 2016 vor. In Meerane leben nach Zählung des Einwohnermeldeamtes 14.924 Menschen, 14.584 davon sind Deutsche. Von den 340 Ausländern sind 112 Flüchtlinge. "Der Ausländeranteil liegt seit eh und je bei etwa zwei Prozent, daran hat sich nichts geändert." Von einer "Umvolkung" - der Begriff aus der Nazi-Zeit war auf Flugblättern in Meerane aufgetaucht - konnte noch nie die Rede sein. Die meisten Flüchtlinge, die in Meerane leben, kommen aus Russland, Afghanistan und Syrien. Obwohl derzeit nur wenige Asylbewerber nach Deutschland kommen, könne sich die Situation auch schnell wieder ändern, erklärt der Bürgermeister. Verlässliche Zahlen oder gar Prognosen gebe es dazu nicht.

Mit Rückblick auf das vergangene Jahr ist Ungerer besonders stolz auf den Helferkreis und das Willkommensbündnis. "Das Engagement kam nicht von Vereinen oder Kirchen, sondern mitten aus der Bürgerschaft." Perspektivisch soll das Willkommensbündnis zum Welcome-Center weiterentwickelt werden. Über dieses Angebot sollen auch ausländische Beschäftigte aus Meeraner Firmen besser integriert werden, egal, welcher Herkunft sie sind.

2015 war auch geprägt von ausländerfeindlichen Demonstrationen in der Stadt, die in den Ausschreitungen am Meeraner Bahnhof ihren traurigen Höhepunkt gefunden haben. Dafür findet der Bürgermeister einmal mehr deutliche Worte: "Das war mir furchtbar peinlich für die gesamte Stadt." Wie man solche Ereignisse in Zukunft verhindern wolle, fragt ein junger Mann. "Die Vorfälle sind in den Schulen im Unterricht aufgearbeitet worden", so Ungerer. Zudem lege man Wert auf Prävention.

Dass es in Meerane trotz allem noch genug Asylgegner gibt, ist Ungerer bewusst. "Wenn das Gespräch nicht angenommen wird, muss man sich auch nicht beschweren, dass man nicht gehört wird", sagt der Bürgermeister.