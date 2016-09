Tierhasser töten vier Schafe

erschienen am 28.09.2016



Waldenburg. Tierhasser haben auf einer Schafkoppel im Grünfelder Park in Waldenburg zugeschlagen. Zwischen Montag- und Dienstagstagvormittag machten sie einen Elektrozaun stromlos. Anschließend griffen die Täter ein Mutterschaf sowie vier kleine Lämmer an und brachen den Tieren das Genick. Die toten Schafe ließen sie in einer Schutzhütte zurück und verschwanden. (fp)