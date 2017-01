Transporterfahrer rammt drei Autos und flüchtet zu Fuß

erschienen am 15.01.2017



Glauchau. Am Samstagabend ist ein Kleintransporter auf der Lungwitzer Straße in Glauchau ins Schleudern gekommen und gegen drei parkende Pkw geprallt. Wie die Polizei mitteilte, entstand ein Schaden in Höhe von 41.500 Euro. Der Fahrer des Transporters flüchtete zu Fuß. Er konnte aber noch in der Nacht durch die Polizei ermittelt und festgenommen werden.

Der 26-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde bereits wegen anderer Delikte per Haftbefehl gesucht. (fp)