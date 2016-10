Warum mehr Meer als gedacht in Meerane steckt

Kreisgeschichte(n): Woher Westsachsens Städte und Dörfer ihre Namen haben. Teil 12: Meerane

Von Julia Lappert

erschienen am 14.10.2016



Meerane. Die Stadt Meerane muss doch irgendwas mit einem Meer zu tun haben. Steckt ja quasi in dem Namen der Stadt an der Grenze zu Thüringen. Zumindest aber muss es doch irgendeine Verbindung nach Südtirol geben. Meerane und Meran müssen doch irgendwie verwandt sein. Oder ist das alles etwa nur ein "Meerchen"? Nein, das ist kein Tippfehler, so heißt ein Bach, der durch Meerane fließt. Mit etwas Fantasie könnte er die Stadt doch zu einem maritimen Fleckchen Erde werden lassen. Wie gesagt, mit etwas Fantasie.

Von all diesen Spekulationen hält die Gruppe der Meeraner Ortschornisten, die zurzeit aus sieben Heimatforschern besteht, jedenfalls nichts. Die Hobbyhistoriker beschäftigen sich mit belegbaren Fakten, was die Geschichte der Stadt angeht. Und die ist dank ihrer teilweise jahrzehntelangen Recherchearbeit sehr gut nachvollziehbar.

Sie wissen, dass der Name der Stadt seinen Ursprung im Jahr 1174 hat. In dem Jahr wurde eine Burg in "Mer" - damit ist das heutige Meerane gemeint - erwähnt, in welcher der böhmische König Wladislaw II. am 18. Januar 1175 gestorben ist. Die Burg "Mer" gehörte seiner Frau Judith, der Schwester des Landgrafen Ludwig des Eisernen von Thüringen. Das Sterbedatum von König Wladislaw II. hielt Gerlach, der erste Abt des Klosters Mühlhausen westlich von Tabor in Südböhmen, urkundlich fest. Durch die Aufzeichnungen des Abtes ist auch belegt, dass der König sich nur vier Monate auf der Burg "Mer" aufhielt, bevor er starb. Beigesetzt wurde er im Kloster Strahow bei Prag.

Es wird angenommen, dass um die Burg herum weitere Gebäude existierten, somit eine stadtähnliche Ansiedlung vorhanden war. Spätestens ab 1361 ist eine Stadt rund um die Burg auch schriftlich belegt. Die Ortschronisten haben herausgefunden, dass der Begriff "meer" tatsächlich von einem Gewässer abgeleitet wurde, allerdings nicht von einem richtigen Meer. Im Altdeutschen bedeutete das "meer" eine mit Wasser gefüllte Niederung, ein sumpfiges Gelände oder ein stehendes Gewässer. Nachgewiesen ist, dass die damalige Burg oberhalb des heutigen Teichplatzes stand, was der Namensgeber sein könnte.

In den Jahrhunderten danach gab es viele verschiedene Schreibweisen. Nachweisbar sind "Mare" (1320), "Meher" (1459), "Mehir" (1490), "Mehre" (1497) und "Maerann" (1535). Ab dem 16. Jahrhundert war "Meerana" die gebräuchlichste Bezeichnung. Am 23. Juni 1852 fassten die Stadtverordneten einen Beschluss, wonach der "Stadtrath" sich dafür einsetzten sollte, dass alle öffentlichen, geistlichen und weltlichen Behörden den Namen einheitlich "Meerane" schreiben sollten.