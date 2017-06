Wegen parteischädigenden Verhaltens: AfD-Kreisverband zieht Bundestagskandidat zurück

erschienen am 10.06.2017



Glauchau. Die AfD des Kreises Zwickau hat für die bevorstehende Bundestagswahl keinen Direktkandidaten mehr. Auf einem Kreisparteitag am Samstag in Glauchau beschloss die Partei, den bisherigen Direktkandidaten Benjamin J. Przybylla zurückzuziehen. Das Votum war mit 56 zu zwei Stimmen bei vier Enthaltungen eindeutig. Die beiden Vertrauenspersonen, Frank Frieder Forberg - er wurde auf dem Parteitag zum Kreisvorsitzenden der AfD gewählt - und Janie Klatt-Eberle sollen Przybylla bis Freitag beim zuständigen Wahlleiter zurückziehen.

Auf die Nominierung eines neuen Direktkandidaten will die Partei nach den Worten Forbergs verzichten und sich stattdessen auf einen Zweitstimmenwahlkampf vorbereiten. Der Entscheidung, Przybylla das Vertrauen zu entziehen, ging eine emotionale Debatte im Saal des Landgasthofes Voigtlaide voraus. Ihm wurde parteischädigendes Verhalten vorgeworfen. Przybylla selbst wies die Vorwürfe zurück und kam der Bitte des sächsischen AfD-Generalsekretärs Uwe Wurlitzer, von sich aus zurückzutreten, nicht nach. Stattdessen kündigte er an, den Kreisparteitag rechtlich anzufechten. (sto)