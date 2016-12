Wie viel Geld geben Sie für Knaller aus?

Händler in der Region machen eine interessante Beobachtung: Männer, die mit der Partnerin ins Geschäft kommen, investieren weniger ins Feuerwerk.

Von Holger Frenzel

erschienen am 30.12.2016



Meerane. Rund 133 Millionen Euro geben die Deutschen für das Silvester-Feuerwerk aus. Die Zahl hat der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) in Ratingen mitgeteilt. Der Verkauf der Raketen und Knaller hat gestern begonnen. Auch im Spiel-, Schul- und Schreibwarengeschäft "Clowny" von Matthias Röhner in Meerane. "Die Kunden, die sich mit Batterien eindecken, geben im Durchschnitt zwischen 50 und 70 Euro aus", sagt der Inhaber, der im Dezember auch mit einer Feuerwerk-Präsentation für das Angebot die Werbetrommel gerührt hat. Ein Faktor, wie tief die Kundschaft in die Tasche greift, ist die Begleitung. "Männer, die alleine in Geschäft kommen, geben mehr Geld aus. Diejenigen, die ihre Frau mitbringen, sind dagegen etwas zurückhaltender", stellt Matthias Röhner fest.

Eine kurze Umfrage der "Freien Presse" zeigt, dass es ganz unterschiedliche Typen gibt. Viele geben überhaupt kein Geld für das Feuerwerk aus und erfreuen sich stattdessen an den Raketen und Fontänen in der Nachbarschaft. Dazu gehören neben Vize-Feuerwehrchef Mike Wunderlich beispielsweise auch Handball-Trainer Jörg Neumann vom Oberligisten HC Glauchau/Meerane und FDP-Kreischef Nico Tippelt.

Dagegen knacken manche auch die 100-Euro-Marke, um das neue Jahr laut und bunt zu begrüßen. Zum Vergleich: Mit dem Geld kann man auch zweimal sein Auto mit Dieselvoll tanken, essen ins Restaurant gehen oder der Freundin zehnmal einen kleinen Blumenstrauß mitbringen.