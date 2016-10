Zwei Amtsleiter-Posten neu besetzt

erschienen am 05.10.2016



Glauchau. Der Kreistag hat am Mittwoch zwei Amtsleiter-Posten im Landratsamt neu besetzt. Julia Dettmer wird ab dem 1. Mai das Amt für Personal und Organisation übernehmen. Sie tritt die Nachfolge von Karin Mzyk an, die in den Ruhestand geht. Auf die Stellenausschreibung waren 57 Bewerbungen eingegangen. Laut Beschlussvorlage ist Julia Dettmer als einzige Kandidatin fachlich und persönlich sehr gut geeignet gewesen.

Thomas Klein übernimmt das Amt für Service und Informationstechnik. Für den Posten hatten sich 18 Kandidaten beworben. Der Wirtschaftsingenieur wird Nachfolger des verstorbenen Amtschefs Hermann Schönfeld. Mit seinem Antritt wird gleichzeitig die geplante Fusion des Amtes für Informationstechnik und des Amtes für Service und Zentrale Dienste umgesetzt. Diese war ursprünglich erst für einen späteren Zeitpunkt geplant. (nkd)