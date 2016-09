75-JÃ¤hriger aus Hohenstein-Ernstthal vermisst - Polizei bittet um Hinweise

75-Jähriger aus Hohenstein-Ernstthal vermisst - Polizei bittet um Hinweise

erschienen am 14.09.2016



Hohenstein-Ernstthal. Die Polizei sucht derzeit nach dem 75-jährigen Udo Schwarz aus Hohenstein-Ernstthal. Der Mann wird seit dem 7. September vermisst. Er verließ gegen 16 Uhr seinen Wohnsitz an der Lichtensteiner Straße und ist seither unbekannten Aufenthaltes, heißt es.

Den Angaben zufolge ist Herr Schwarz orientierungslos und gesundheitlich instabil. In der Vergangenheit war er wiederholt und auch über mehrere Tage zu Fuß unterwegs und legte große Strecken zurück. Infolgedessen wurde er zum Beispiel in den Städten Zschopau, Bad Lausik sowie Chemnitz angetroffen.

Herr Schwarze ist etwa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat weiße kurze Haare und blau-graue Augen, ist etwa 55 Kilogramm schwer und hat ein hageres Gesicht. Bekleidet ist er mit einer brauner Cordhose und Sandaletten. Hinweise bitte an die Polizei in Glauchau, Telefon 03763/ 640. (fp)