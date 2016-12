Hohenstein-Ernstthal: Antonstraße wieder befahrbar

erschienen am 19.12.2016



Heute nachmittag ist die Antonstraße in Hohenstein-Ernstthal wieder für den Verkehr freigegeben worden. Seit Mai dieses Jahres war die etwa 300 Meter lange Strecke komplett erneuert worden, hat unter anderem einen kombinierten Rad- und Gehweg sowie barrierefreie Übergänge erhalten. Die Straße am bekannten Textil- und Rennsportmuseum bestand einst komplett aus Pflastersteinen, ähnelte zuletzt nur noch einer Huckelpiste. Jetzt ist die Fahrbahn mit einer Asphaltdeckschicht versehen. Der grundhafte Ausbau war mit dem Austausch aller Ver- und Entsorgungsleitungen für Trink- und Abwasser sowie Gas und Strom einhergegangen. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 490.000 Euro, zwei Drittel davon erhält die Karl-May-Stadt als Förderung aus dem Bund-Länder-Programmm "Stadtumbau Ost". (trö)