Jürgen Drews singt beim MotoGP

erschienen am 19.05.2017



Oberlungwitz. Der "König von Mallorca" Jürgen Drews soll am Freitag, dem 30. Juni, der Stargast in der Karthalle am Sachsenring sein. Das teilte die Firma Sachsenring-Rennstrecken-Management, die den MotoGP auf dem Sachsenring veranstaltet, am Freitag mit. "Das Multi-Talent ist auch mit seinen fast 70 Jahren noch sehr aktiv und stellt in diesem Jahr ein neues Album mit dem Titel ‚Es war alles am Besten‘ vor", hieß es in der Mitteilung über Drews.

Am Samstag soll die Band SK5 für zwei Stunden auf der Bühne stehen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen in der Karthalle ist frei. (kru)