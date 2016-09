Skisprung-Museum Langenchursdorf

erschienen am 30.09.2016



Callenberg. Im Callenberger Ortsteil Langenchursdorf eröffnet heute ein "cooles" Museum im wahrsten Sinne. Es geht um Wintersport. Ehemalige Nordisch-Kombinierer von Traktor Langenchursdorf, bis zur Wende Talenteschmiede der Nordischen Kombination, haben in der alten Schule ein Museum eingerichtet, das an die alte Pionierflugschanze (Schanzenrekord: 48 Meter) im Hellmannsgrund zwischen Langenchursdorf und Waldenburg erinnert.

Die Macher haben unzählige Original-Utensilien von der Schanze aufgestöbert, gerettet und wieder verbaut - und damit dem ehemaligen Leistungszentrum des DDR-Skisports ein Denkmal gesetzt. Nicht nur Schanzenkopf und Schiedsrichterturm und Trainerbude sind von draußen nach drinnen umgezogen. Das Museum in der Schulstraße 18 ist morgen und am Montag jeweils von 14 bis 19 Uhr geöffnet. (hpk)