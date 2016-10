Zwei Verletzte bei Kollision auf B 180

erschienen am 27.10.2016



Hohenstein-Ernstthal. Wegen eines schweren Unfalls ist die B 180 bei Hohenstein-Ernstthal am Donnerstagnachmittag für anderthalb Stunden gesperrt gewesen. Eine 75-jährige Mercedes-Fahrerin hatte nach rechts auf die B 180 abbiegen wollen und einen Transporter übersehen. Dieser krachte mit hoher Geschwindigkeit in die Beifahrerseite des Mercedes, der im Straßengraben landete. Die Feuerwehr musste die Fahrertür des Mercedes mit hydraulischem Rettungsgerät entfernen, um die Fahrerin zu befreien. Sie und der 68-jährige VW-Fahrer kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Schaden wird laut Polizei auf 25.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren 31 Rettungskräfte der Wehren aus Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal. (bemä)