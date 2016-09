Angetrunkener Mann nach Unfall mit Wildschweinen Ã¼berfÃ¼hrt

Angetrunkener Mann nach Unfall mit Wildschweinen überführt

erschienen am 14.09.2016



Langenhessen. Die Polizei hat einen angetrunkenen Autofahrer im Werdauer Ortsteil Langenhessen überführt, als er einen Wildunfall melden wollte. Der Mann wich mit seinem Renault auf der Teichwolframsdorfer Straße in Richtung Langenbernsdorf einem Rudel Wildschweine aus und landete in einem Straßengraben, wie die Polizei mitteilte.

Aus einer naheliegenden Autowerkstatt hatte der 53-Jährige am Dienstagabend die Polizei gerufen. Die Beamten stellten bei ihm einen Alkoholwert von fast 1,5 Promille fest. (dpa/fp)