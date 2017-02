Bad "Webalu" in finanzieller Schieflage

erschienen am 10.02.2017



Werdau. Das Hallen- und Freibad "Webalu" in Werdau ist in eine finanzielle Schieflage geraten. Um das Finanzloch zu schließen, sollen die Mitglieder des Stadtrates am Donnerstag auf ihrer öffentlichen Sitzung unter anderem die Erhöhung der Grundsteuer B beschließen. Das über die Stadtgrenze hinaus beliebte Bad wurde 1999 eröffnet und bis 2003 mit Zuschüssen aus dem städtischen Haushalt gestützt. Danach waren Gewinne der Stadtwerke zum Ausgleich der Verluste nötig. Diese reichen nun nicht mehr aus, sodass die Kommune wie bereits in den Jahren 2007/08 gegensteuern muss. Das Bad und die dazugehörige Saunalandschaft zählen am Tag im Durchschnitt um die 500 Gäste. (rdl)