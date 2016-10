Bunte Sittiche sind noch Hobby

Als Zootierpfleger hat Klaus Klepsch in Leipzig einst die Papageien betreut. Heute sind seine Vögel eine Nummer kleiner.

Von Annegret Riedel

erschienen am 19.10.2016



Werdau. Wenn im MDR-Fernsehen die Kultserie "Elefant, Tiger & Co." gesendet wird, versucht Klaus Klepsch, in der ersten Reihe zu sitzen. Der heute 60-Jährige war 23 Jahre lang Mitarbeiter des Leipziger Zoos und betreute dort die Papageien. Seit er Schüler ist, züchtet der gebürtige Leipziger Vögel. Und nach seinem Umzug der Liebe wegen vor rund fünf Jahren nach Werdau hat der gelernte Zootierpfleger sein Hobby wieder belebt. Mit einer Anstellung in umliegenden Tierparks oder Tiergehegen hat es leider nicht geklappt. So geht der 60-Jährige nun seinem Hobby als Mitglied der Vereinigung der Ziergeflügel- und Exotenzüchter Werdau nach. In einer großzügigen Voliere auf einem Grundstück am Stadtrand fühlen sich bis um die 20 gefiederte Tiere wohl. "Ich züchte neben Wellensittichen unter anderem Schwalbensittiche, die in ihrer Heimat Australien vom Aussterben bedroht sind. In Europa gibt es mittlerweile mehr Tiere als dort", sagt Klaus Klepsch. Gefüttert werden die Australier mit viel Obst und Fruchtsäften.

Der Züchter kann sich bei der Ausübung seines Hobbys auf das Verständnis von Lebensgefährtin Angela Stangner verlassen. Mehr noch: Die Werdauerin, die bei einem VW-Zulieferer im Schichtbetrieb arbeitet, fühlt sich im Verein sehr wohl. Gemeinsame Aktivitäten wie Ausflüge, Bowlingabende oder Feste schweißen auch die Züchterfrauen zusammen. Und man hilft sich gegenseitig. "Wenn wir in den Urlaub fahren, betreut Holger Quäkper meine Vögel. Da kann ich beruhigt ausspannen", sagt der Werdauer.

Bei den Ausstellungen des Vereins geht es Klaus Klepsch, der als Fahrer in einem Sanitätshaus der Region arbeitet, nicht darum, Pokale abzuräumen. "Gut abschneiden und zeigen, wie vielfältig die Exotenzucht ist, das ist mein Anliegen", sagt der 60-Jährige, der als Mitglied des Prüfungsausschusses der IHK Nürnberg Prüfungen der angehenden Zootierpfleger mit abnimmt. "Es wäre schön, wenn sich wieder mehr junge Leute für unser Hobby begeistern würden."