Crimmitschau klotzt ran

Im Rathaus und in zwei Schulen rücken im neuen Jahr die Handwerker an. Die Stadt schnürt ein Investitionspaket.

Von Holger Frenzel

erschienen am 30.12.2016



Crimmitschau. 6,3 Millionen Euro stehen im neuen Jahr für Bauvorhaben in Crimmitschau zur Verfügung. Damit kann die Stadt an der Pleiße deutlich mehr investieren als in den vergangenen Jahren. Zuletzt wurden 3,5 Millionen Euro (2016) und 2,1 Millionen Euro (2015) ausgegeben. Im Entwurf des Haushaltsplanes, der im Stadtrat diskutiert wird und im Optimalfall im Februar beschlossen werden soll, tauchen die folgenden Schwerpunkte auf.

Straßenbau: Die Sanierung der Friedrich-August-Straße soll 2017 in Angriff genommen werden. Die Kosten für den Abschnitt zwischen Gartenstraße und Fabrikstraße belaufen sich auf rund 640.000 Euro. "Die Straße ist den heutigen Belastungen einfach nicht mehr gewachsen", sagt Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau). Offen ist, ob die Fahrbahn auf der gesamten Breite oder nur auf einem Teilstück gepflastert wird. Zudem soll die Erneuerung der Oswald-Anger-Siedlung für 589.200 Euro fortgesetzt und der Ausbau der Wilhelm-Stolle-Siedlung für 246.500 Euro in Angriff genommen werden. Die beiden letztgenannten Projekte standen schon in diesem Jahr im Plan, wurden dann aber auf 2017 verschoben.

Rathaus: Durch die Finanzspritze aus dem Programm "Brücken in die Zukunft" kann der Brandschutz im Rathaus verbessert werden. Hier muss der Flur vom Treppenhaus abgetrennt werden. Dafür sollen in den Jahren 2017 und 2018 - bei laufendem Betrieb - in zwei Jahresscheiben rund 610.000 Euro ausgegeben werden.

Freiwillige Feuerwehr: Die Brandschützer brauchen eine neue Drehleiter. Sie rücken momentan mit einem Fahrzeug aus, das bereits 23 Jahre alt ist. Nun wird moderner Ersatz angeschafft. Dafür stehen im Entwurf des Finanzplanes rund 750.000 Euro zur Verfügung. Details zu der Größe der Drehleiter kann die Stadt bisher noch nicht mitteilen. Bildung: Die Handwerker sollen in zwei Schulen anrücken. In der Sahnschule sollen Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden. Die Kosten belaufen sich in den nächsten beiden Jahren auf 582.000 Euro. 2017 geht es um die Ertüchtigung der Elektrik. Das Schulhaus soll Rauchmelder und Hausalarmanlage bekommen. 2018 folgen Brandschutztüren und die Erneuerung der Flur-Bodenbeläge. In der Käthe-Kollwitz-Schule sind für 260.000 Euro eine Sanierung der Zufahrt und die Herrichtung eines neuen Speiseraumes geplant. Die Schüler dürfen sich das Mittagessen dann in der früheren Hausmeisterwohnung schmecken lassen.

Schadensbeseitigung: Noch vorhandene Spuren, die das Hochwasser im Mai und im Juni 2013 in Crimmitschau hinterlassen hat, werden im neuen Jahr beseitigt. Dazu gehört die Sanierung der Pleiße-Stützwand an der Fabrikstraße. Dafür benötigt die Stadt rund 900.000 Euro. Die Umsetzung ist zwischen März und Oktober 2017 geplant.