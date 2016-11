DRK investiert Millionen in Wohnprojekt für Senioren

Auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens in Neukirchen baut der Wohlfahrtsverband eine komfortable Anlage mit viel Grün rundherum.

Von Annegret Riedel

erschienen am 14.11.2016



Neukirchen. Auf dem Gelände des ehemaligen Schulgartens an der Pestalozzistraße in Neukirchen soll ein Komplex für betreutes Wohnen entstehen. Investor ist der DRK-Kreisverband Zwickauer Land. "Es wird ein Anwesen mit drei Häusern und jeweils 18 Wohneinheiten pro Gebäude", stellte der DRK-Präsident Gerd Drechsler die Pläne des hiesigen Wohlfahrtsverbandes innerhalb einer Pressekonferenz vor.

Rund 4,5 Millionen Euro sollen in dieses Vorhaben investiert werden. "Es ergänzt unsere Angebote an der Hainstraße und der Zwickauer Straße in Crimmitschau", sagte der 1. DRK-Vorstandsvorsitzende, Lars Kretzschmar. Erleichtert wird das Vorhaben durch die derzeit günstige Zinspolitik. Laut Gerd Drechsler gibt es für die Pläne bereits positive Signale bei den Stellen, die sie bewilligen müssen. Baubeginn soll im kommenden Jahr sein. Die Fertigstellung ist für 2018/19 geplant. Wie Ines Müller-Hennig, Bereichsleiterin Qualitätsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit beim DRK-Kreisverband sagte, gebe es bereits jetzt die ersten Anmeldungen für die Wohnungen, die allesamt bequem per Fahrstuhl zu erreichen sein sollen. "Irgendwie sind die Pläne in Neukirchen schon durchgesickert."

"Wir begrüßen natürlich diese Investition des DRK ausdrücklich", sagte die Neukirchener Bürgermeisterin Ines Liebald (CDU). Nach einem ziemlich langen Anlauf sei die Grundstückssuche jetzt endlich erfolgreich gewesen. Ein Privatmann veräußert das Gelände, das sich zwischen Pestalozzistraße und Werdauer Straße befindet. "Es ist ein Gewinn für unser Dorf. Und es ist schön, dass die Neukirchener im Ort jetzt auch beruhigter alt werden können. Das ist eines der Wahlversprechen, das ich damals bei meinem Amtsantritt gemacht habe", sagte Ines Liebald.

Auch die Neukirchener Gemeinderäte haben bei dem Bauvorhaben noch ein Wörtchen mitzureden. Sie müssen unter anderem der Änderung des Flächennutzungsplanes zustimmen. Allerdings kann sich die Bürgermeisterin nicht vorstellen, dass sich irgendein Widerstand gegen dieses Vorhaben formieren könnte. Wie Gerd Drechsler ergänzte, wolle man das parkähnliche Gelände so gut es gehe erhalten und den künftigen Bewohnern viel Grün bieten.