"Das macht die Innenstadt attraktiver"

Crimmitschaus Oberbürgermeister und der Bau-Fachbereichsleiter über Möglichkeiten des Programms "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"

erschienen am 25.08.2016



Crimmitschau. Fördermittel von Bund und Freistaat fließen in den nächsten Jahren in die Innenstadt von Crimmitschau. Das ist durch die Aufnahme in das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" möglich. Holger Frenzel hat mit Oberbürgermeister Holm Günther (60, Für Crimmitschau) und Bau-Fachbereichsleiter Götz Müller (47) über die Schwerpunkte gesprochen.

Freie Presse: Die Info zur Aufnahme in das Förderprogramm ist vor wenigen Tagen im Rathaus eingetroffen. Womit haben Sie darauf angestoßen?

Holm Günther: Bisher gar nicht, weil dafür noch keine Zeit war. Wir werden es aber nachholen und - natürlich außerhalb der Arbeitszeit - eine Flasche Sekt köpfen. Die Aufnahme in das Förderprogramm ist für Crimmitschau ein Erfolg.

Bis 2020 stehen Zuschüsse in Höhe von 624.000 Euro in Aussicht. Ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein, oder lassen sich damit große Sprünge machen?

Holm Günther: Weder noch. Zu den Fördermitteln, die Bund und Freistaat zur Verfügung stellen, kommt noch der Eigenanteil der Stadt. Damit steht bis 2020 ein Betrag von rund einer Million Euro für Projekte und Investitionen in der Innenstadt zur Verfügung. Wir haben zudem die Möglichkeit, jährlich einen Aufstockungsantrag zu stellen.

Die Finanzlage in Crimmitschau ist angespannt. Steht der städ- tische Eigenanteil, der benötigt wird, in den nächsten Jahren überhaupt zur Verfügung?

Holm Günther: Derzeit können wir die Eigenmittel darstellen. Aber: Keiner weiß, wie sich die Situation bei den Einnahmen in der nächsten Zeit entwickeln wird.

Wie geht's nach der Aufnahme in das Förderprogramm konkret weiter?

Götz Müller: Zu den ersten Auf- gaben gehört die Suche nach einem Sanierungsträger, der bis Ende des Jahres gefunden sein soll. Zudem wollen wir ein erstes Projekt vor- bereiten, den Abriss des Gebäudes Silberstraße 5. Danach steht in diesem Bereich eine größere zusammenhängende Fläche zur Verfügung.

Welche weiteren Investitionen können in Angriff genommen werden?

Götz Müller: Dazu macht sich erst eine Abstimmung mit dem Stadtrat erforderlich. Wir müssen diskutieren, was wir wann umsetzen wollen. Bei der Festlegung der Investitionsschwerpunkte spielt auch die Möglichkeit, in den nächsten Jahren noch Aufstockungsanträge einreichen zu können, eine wichtige Rolle.

Welche Fördermöglichkeiten wird es für private Hausbesitzer geben?

Götz Müller: Wir planen, dass wir 30 Prozent der Kosten von Maßnahmen an der äußeren Hülle fördern. Dazu gehört unter anderem die Erneuerung von Dach und Fassade. Die Entscheidung, wie viel Geld für private Hausbesitzer zur Verfügung steht, hängt auch von der Nachfrage ab. Sobald ein Sanierungsträger gefunden ist, informieren wir über die Details.

Sie suchen weiter einen Standort für einen Einkaufsmarkt. Kann das Projekt über das aktuelle Förderprogramm unterstützt werden?

Holm Günther: Nein. Aus dem Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" gibt es keine Möglichkeit für Zuschüsse. Aber: Sobald Investor und Standort gefunden sind, werden wir prüfen, welche anderen Fördermitteltöpfe genutzt werden können.

Das Thema wird schon lange diskutiert. Wann kann dafür ein Standort im Stadtzentrum präsentiert werden?

Holm Günther: Bald.

In der Vergangenheit gab es immer wieder die Forderung nach einem City-Manager, der sich um die Belange der Innenstadt kümmert. Wird die Stelle durch die Aufnahme ins Förderprogramm geschaffen?

Holm Günther: Ein Quartiersmanagement, auch in der Form eines City-Managers, ist grundsätzlich möglich. Wir können uns diese Unterstützung aber nur leisten, wenn durch einen Aufstockungsantrag zusätzliche Fördermittel kommen. Fest steht: Es muss sich um eine langfristige Angelegenheit handeln, damit es Sinn ergibt.

Hand aufs Herz: Wie wird sich die Innenstadt in fünf Jahren präsentieren?

Holm Günther: Ein Großteil der Schäden, die in den letzten 20 Jahren entstanden sind, soll beseitigt sein. Wir wollen die Aufenthalts- und Wohnqualität in der Innenstadt durch neue Spielgeräte und mehr Sitzmöglichkeiten erhöhen sowie den Bereich an der Pleiße aufwerten. Das macht die Innenstadt auf jeden Fall attraktiver und belebt sie. Uns ist aber auch bewusst: Es wird sich nicht jedes leer stehende Geschäft beleben lassen. Zum Teil muss auch über andere Nutzungsmöglichkeiten nachgedacht werden.