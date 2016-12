Die Wasserlenker aus Werdau

Wenn es zu nass oder das Nass zu teuer ist, können Halbachs oft helfen. Sie werden aber auch gerufen, wenn es anderen stinkt.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 12.12.2016



Werdau. Von zu viel Wasser können die meisten Menschen in der Pleißeregion etwas erzählen. Und diese Erzählungen sind meist keine guten. Die Flut im Jahr 2013 war ein einschneidendes Erlebnis für viele, auch in Königswalde können sich die allermeisten Einwohner an die Fluten erinnern, die ein Jahr zuvor durch ein Unwetter ausgelöst wurden. Auch Uwe Halbach hat schon viel gesehen, was zu viel Wasser anrichten kann. Sein Wissen rund um Wasser, Fließgeschwindigkeiten und Geländeprofile treibt den gebürtigen Altenburger seit nunmehr 27 Jahren hauptberuflich um, die meiste Zeit davon in Werdau. Der Ingenieur hat den Sitz seines Büros in den 1990er-Jahren von Zwickau in die Nähe der Pleiße verlegt. Eine charmante Villa an der Schloßstraße, vordem auch als Kindergarten genutzt, dient als Firmensitz. "Da das Gebäude lange in treuhänderischer Hand war, ist das Schöne erhalten geblieben und konnte wieder aufgearbeitet werden", sagt Halbach.

In Werdau und Sachsen ist Halbach mit seinem Team allerdings vergleichsweise selten unterwegs: "Ich habe in Halle studiert, und deswegen haben wir auch eine Außenstelle in Halle und entsprechend viele Kunden in Sachsen-Anhalt und Thüringen." Selbst in Baden-Württemberg ist seine Expertise gefragt. "Wir machen viele Gutachten für Gerichte", sagt Halbach. Ein Kontakt zum Werdauer Rathaus kam erst vor Kurzem zustande. "Der Mitarbeiter war jedenfalls über den kurzen Weg überrascht", sagt Halbach.

Und welcher ist der Leitspruch, nach dem er arbeitet? Uwe Halbach lächelt und gibt sich zurückhaltend. "Als Gutachter sollte man genau wissen, wo die eigene Fähigkeit aufhört", sagt er. Und in den vergangenen 27 Jahren hat er offenbar eine genaue Vorstellung davon bekommen, was sein Team leisten kann. "Es ist immer eine Teamleistung, und ich kann mich auf meine Mitarbeiter verlassen", sagt er. Im Team ist auch der Nachfolger des 67-Jährigen angestellt. "Mein Sohn hat die gleiche Ausbildung wie ich, und er hat die Arbeit, die ich mache, sein Leben lang mitverfolgt", sagt er zum Glücksfall, die Nachfolge bereits frühzeitig geregelt zu wissen. Seine Frau sei eine wichtige Stütze im Team. "Sie ist als Wirtschaftsingeneurin für die Effizienz des Wasserwirtschaftlichen zuständig", sagt Uwe Halbach, er fürs Technische.

Zu wenig Wissen sei auch gar nicht das Problem: "Der Mensch lernt meist erst aus Erfahrung und nicht durch Wissen", sagt Uwe Halbach und bezieht dies auch auf die Folgen der Flut von 2013 und auf Starkregenfälle. Es gelte, beim Hausbau und -kauf die gleichen Maßstäbe anzulegen wie beim Autokauf: "Gesundes Misstrauen ist wichtig." Und dazu gehöre das Wissen darüber, wohin Wasser fließt, wenn zu viel davon auf dem Grundstück ankommt.