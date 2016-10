ETC: An zweiter Eisfläche führt kein Weg vorbei

Das Kunsteisstadion im Sahnpark platzt aus allen Nähten. Mit Unterstützung eines Beirates soll für Abhilfe gesorgt werden.

Von Holger Frenzel

erschienen am 20.10.2016



Crimmitschau. Die Eishockey-Nachwuchsabteilung des ETC Crimmitschau verzeichnet einen großen Zulauf. 208 Mädchen und Jungen stehen momentan regelmäßig auf dem Eis. Zum Vergleich: In der Saison 2012/13 waren es nur 118 Kinder und Jugendliche. "Die Eiszeit, die in den Nachmittags- und frühen Abendstunden zur Verfügung steht, reicht hinten und vorne nicht mehr aus", sagt Matthias Gerth, Vorsitzender des ETC Crimmitschau. Pro Woche steht eine Eiszeit von 17 Stunden für die Übungseinheiten im Kunsteisstadion zur Verfügung. Dabei benötigt der Verein nach eigenen Angaben 23,5 Stunden pro Woche. Gerth: "Wenn die positive Entwicklung anhält, brauchen wir in der Saison 2017/18 sogar 32 Stunden pro Woche."

Die einzige Möglichkeit, um den wachsenden Bedarf zu decken, ist die Schaffung einer zweiten Eisfläche am Kunsteisstadion im Sahnpark. Matthias Gerth hat in dieser Woche erstmals in der Öffentlichkeit für das Vorhaben die Werbetrommel gerührt. Der nächste Schritt ist die Bildung eines Beirates aus Vertretern von Wirtschaftsunternehmen, um das ehrgeizige Projekt voranzutreiben. Im Optimalfall kann schon am 10. November zur Mitgliederversammlung des ETC Crimmitschau über die Beirat-Besetzung informiert werden. Zudem soll ein Treffen mit Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey Bundes (DEB), terminiert werden. Der DEB verteilt Zuschüsse an Vereine anhand eines komplizierten Punktesystems. Der ETC muss aufgrund der geringen Eiszeit auf einen fünfstelligen Betrag pro Serie verzichten.

Schon im Frühjahr ist Oberbürgermeister Holm Günther (Für Crimmitschau) über das Projekt informiert worden, teilt Matthias Gerth mit. "Wir haben nicht die Erwartung, dass die Stadtverwaltung eine zweite Eisfläche am Kunsteisstadion finanziert. Aber wir brauchen die Unterstützung, um Fördermöglichkeiten ausschöpfen zu können", sagt Matthias Gerth. Aus dem Rathaus gibt es momentan keinen Kommentar zu dem Projekt. Holm Günther macht Urlaub. Die Mitarbeiter des Fachbereichs für Sport-, Kultur- und Freizeitstätten kennen die Pläne nicht.

Die Frage, wie viel Geld für ein solches Vorhaben in die Hand genommen werden muss, wird von Gerth noch nicht beantwortet. Dafür würden sich die Planungen in einem zu frühen Stadium befinden. Fest steht bei einem Blick auf andere Eishockey-Standorte: Ein mittlerer siebenstelliger Euro-Betrag wird mit Sicherheit benötigt. Der Standort für eine zweite Eisfläche muss sich aus Sicht der ETC-Verantwortlichen in unmittelbarer Nähe neben dem Kunsteisstadion befinden, um die vorhandenen Kabinen nutzen zu können. Als Vorschlag nennt Matthias Gerth die Fläche, wo sich momentan das alte Heizhaus befindet.