Flora-Apotheke eng mit der Geschichte der StraÃŸe verbunden

Flora-Apotheke eng mit der Geschichte der Straße verbunden

Wie sich Werdau verändert hat. Heute: Plauensche Straße/Marienstraße (Folge 37)

Von Michael Kellner

erschienen am 24.09.2016



Werdau. Die Postkarte stammt aus dem Jahr 1903 und zeigt die Einmündung der Marienstraße und der Bahnhofstraße in die Plauensche Straße. Hier endete die Obere Vorstadt. Den Übergang zur Flurgrenze von Leubnitz bildete der sogenannte "Nasse Hader", der sich unmittelbar am Ufer der Pleiße hinzog.

Die Plauensche Straße als Werdauer Hauptdurchfahrtsstraße in Richtung Süden führt ihren Namen offiziell seit 1880, umfasste bis 1923 aber auch die spätere Greizer Straße. Ganz links im Bild zu sehen sind Teile des Hauses Bahnhofstraße 2, seit 1881 Sitz des Pelzgeschäftes von Richard Förster. Jenes Haus wurde bereits 1860 im Auftrag des Bahnmeisters Kahle errichtet.

Das markanteste Gebäude im Bild ist das turmgekrönte Eckhaus zur Marienstraße, heute Sitz des Optikergeschäftes Näser (Marienstraße 21). Es besitzt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten einen spitzwinkligen Grundriss und wurde um 1890 als Wohn- und Geschäftshaus erbaut. Der erste Eigentümer war Emil Dietzel, aber bereits 1895 ging das Haus in den Besitz der Brüder Hermann und Otto Dietzsch über. Hermann Dietzsch war selbstständiger kaufmännischer Handelsvertreter und der Schwiegervater der beiden Inhaber der 1912 gegründeten Textilfirma Kahnes & Köhler. Sein Bruder Otto Dietzsch war Bäckermeister und wohnte im auf dem Bild rechts angrenzenden Hausgrundstück Plauensche Straße 46, wo er auch sein Geschäft betrieb.

Sitz eines Optiker-Geschäfts wurde das Haus erst 1932. Der Diplom-Optiker Bruno Schröder gehörte zu den aktivsten Werdauer Nazis und verzog 1937 nach Dessau. Geschäftsnachfolger wurde der aus Leubnitz stammende Optiker Gerhard Näser (1911-1984), der das Geschäft 40 Jahre lang erfolgreich betrieb. Am 1. Juli 1977 übergab er das Geschäft an seinen Sohn Jürgen Näser, der 1991 das Haus kaufte. Bei der anschließenden denkmalpflegerischen Rekonstruktion wurde das Dachgeschoss zu Wohnungen ausgebaut, wobei auch der Turmaufsatz verschwand. Am 28. August 1992 erfolgte die Wiedereröffnung des Optiker-Geschäftes. Es wird seit 2010 in dritter Generation durch die Optikermeisterin Barbara Küchler-Näser betrieben.

Die angrenzende Häuserzeile bis kurz vor der Pleißenbrücke (Plauensche Straße 46-28) wurde etwa ab 1860 errichtet beziehungsweise durch den Umbau älterer Häuser geschaffen und weist noch bis heute die typische geschlossene Kleinstadtstruktur auf, wie sie nach dem letzten großen Stadtbrand von 1756 entstanden war. Sämtliche Gebäude sind nur zweigeschossig und besitzen eine fast einheitliche Höhe und Dachgestaltung. Fast alle Häuser aber besaßen im Erdgeschoss Ladengeschäfte oder Gewerberäume. Die geschlossene Häuserfront wurde nur zwischen den Hausnummern 32 und 30 durch ein Gässchen zur Marienstraße unterbrochen.

Ganz rechts im Bild sichtbar sind die großen Wohn- und Geschäftshäuser Plauensche Straße 23, 25 und 27. Das Haus Nr. 23 war das ursprüngliche Gebäude der Flora-Apotheke und wurde 1884 errichtet. Zunächst wurde hier eine Filiale der seit 1742 am Markt bestehenden "Löwen-Apotheke" eröffnet. Am 1. August 1885 gründete dort der Apotheker Paul Wilhelm Zieger die Flora-Apotheke, deren Alleininhaber er am 10. April 1898 wurde. Außerdem betrieb er noch eine Drogerie, die später von Willy Kühn weitergeführt wurde. Aus Altersgründen verpachtete Paul Zieger sein Unternehmen ab dem 1. Oktober 1937 an den Apotheker Karl Hammer. 1945 bis 48 wurde die Apotheke von Dr. rer. nat. Giesberth Kunert, anschließend bis 1961 von Ludwig Kroeschell geführt. 1953 erfolgte ihre Verstaatlichung. Am 1. Mai 1961 übernahm der Diplom-Pharmazeut Gerth Hoff die Leitung der Flora-Apotheke für zirka 30 Jahre. Von 1972 bis 90 war er Kreisapotheker und wurde 1976 zum Pharmazierat ernannt. 1990 erfolgten die Vergrößerung der Apotheke und die Renovierung der Vorderfront des Gebäudes. 1992 übernahm dann sein Sohn, der Apotheker Volker Hoff, die inzwischen wieder privatisierte Apotheke. Seit 1994 expandierte das Geschäft durch die Eröffnung einer Filiale im Ärztehaus am Brühl, 2009 im Schwalbezentrum. 2013 wurde das alte Stammhaus abgebrochen und gegenüber von Näser ein moderner Flachdachbau errichtet, der neben der neuen Flora-Apotheke mehrere Arztpraxen beherbergt. Er wurde 2014 eröffnet. Durch Abbruch der Industriebrache Plauensche Straße 17 wurde eine bis zur Pleiße reichende Freifläche gewonnen, auf der sich heute neben Parkplätzen die neuen Laboratorien der Apotheke befinden.

Im rechts an die alte Flora-Apotheke anschließenden Haus Plauensche Straße 25 war die Fleischerei von Friedrich Erdmann Oehler, einem Nachkommen des ehemaligen Besitzers des Freigutes Niedersteinpleis und Steinpleiser Gemeindevorstehers Christian Gottlob Oehler. Später kam die Fleischerei in den Besitz der Familie Schmidt und wurde ab 1954 von der Werdauer Genossenschaft des Fleischerhandwerks betrieben. Heute stehen die Räume leer. Das Haus Plauensche Straße 27 wurde 1879 vom Fleischer David Rahm gekauft, der hier bis 1898 ein Lokal betrieb. Danach befand sich im Erdgeschoss die Gemischtwarenhandlung von Carl Otto. Nach seinem Tod (etwa 1905) gehörte das Haus seiner Witwe Marie, in die Geschäftsräume aber zogen der Kaufmann Felix Karl Donath-Franke und der Drogist Erich Klitzsch ein. Zurzeit befindet sich hier das Gebrauchtwarengeschäft "Hin & weg".