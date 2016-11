Gewerbegebiet: Firmen schaffen mehr als 3000 Arbeitsplätze

Vor 25 Jahren wurden die Weichen für die Entwicklung des Areals vor den Toren Crimmitschaus gestellt. Der Standort hat mehrere Vorteile.

Von Holger Frenzel

erschienen am 18.11.2016



Crimmitschau. Der Blick aus der Vogelperspektive macht es deutlich: Im Gewerbegebiet in Crimmitschau gibt es fast keinen freien Platz mehr. Nur zwei kleinere Grundstücke können noch vermarktet werden. Die 58 Unternehmen, die sich auf dem Gelände angesiedelt haben, beschäftigen 3050 Mitarbeiter. Dabei handelt es sich nur um das fest angestellte Personal. "Damit wurden unsere Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Arbeitskräfte weit übertroffen", sagt Wirtschaftsförderin Andrea Beres. Zur Erinnerung: 1995 waren in den Firmen rund 1300 Mitarbeiter beschäftigt, 2007 gab es 1900 Mitarbeiter. Die Stadt erstellt einmal im Jahr eine Statistik zur Entwicklung der Arbeitskräfte.

Die Weichen zur Entwicklung des Gewerbegebietes wurden - fast auf den Tag genau - vor 25 Jahren gestellt. Am 14. November 1991 hatte der Stadtrat die Grundstückspreise festgelegt. Damit konnten die Flächen für einen Preis von 45 D-Mark pro Quadratmeter verkauft werden. Am 23. Dezember 1991 hatte das damalige Regierungspräsidium den Bebauungsplan genehmigt. "Die Grundstücke wurden damals schon weiterverkauft, obwohl wir noch nicht einmal als Eigentümer im Grundbuch standen", erinnert sich Andrea Beres an eine "verrückte und schnelllebige Zeit".

Während sich anderswo die Gewerbegebiete nur schleppend gefüllt haben, drehten sich in Crimmitschau schnell die Baukräne. "Das lag unter anderem an der aktiven Wirtschaftsförderung", sagt Martin Seidel. Er hat von 1991 bis 1994 als erster Beigeordneter im Rathaus gearbeitet. Mittlerweile ist der FDP-Mann mit seiner Firma, die sich auf die Prüfung von Werkstoffen spezialisiert hat, im Gewerbegebiet ansässig. Auf den Standort-Aspekt macht Stefan Rudert aufmerksam. Seine Edelstahlfirma befindet sich seit 1995 im Gewerbegebiet. "Die Nähe zur Autobahn ist ein sehr großer Vorteil des Standortes", sagt Rudert.

Zudem verfügt das Gewerbegebiet, das sich mittlerweile über eine Fläche von 85 Hektar erstreckt, über einen ausgeglichenen Branchen-Mix. "Die Monostruktur, die es früher hier durch die Textilindustrie gab, existiert nicht mehr", sagt Andrea Beres, die sich nun schon seit 25 Jahren um die Wirtschaftsförderung kümmert. Trotz der Nähe zum Volkswagen-Standort in Mosel haben sich in Crimmitschau nicht nur Unternehmen aus der Automobilbranche angesiedelt. Beres: "Wir haben hier viele innovative Firmen. Dazu kommen etliche Betriebe aus den Bereichen Handwerk und Dienstleistungen."

Fest steht bereits: Weitere Flächen für Unternehmen sollen in einem gemeinsamen Gewerbegebiet zwischen Crimmitschau und Meerane entstehen. Darüber wird bereits jahrelang diskutiert. Bis März 2017 sollen die Entscheidungen zur Gründung eines Zweckverbandes fallen. Dieser soll sich um die Erschließung kümmern.