GlÃ¼cksmomente

Glücksmomente

Ein Crimmitschauer ist für einen Oskar nominiert. Ein Lauenhainer holt Schachmeisterschaft in den Ort. Ein 50-Jähriger ist zu Gast beim Bundespräsident.

erschienen am 15.09.2016



Christian Schulze (27) ist für einen Oskar nominiert, und zwar für den Kinderarche-Oskar, den die Kinderarche Sachsen auch in diesem Jahr wieder für kinderfreundliches Handeln vergibt. Der Crimmitschauer Christian Schulze studiert derzeit an der TU Freiberg und gibt seit Februar 2015 einmal wöchentlich Mädchen und Jungen im Kinder- und Jugendheim Crimmitschau ehrenamtlich Nachhilfe. Das macht er, so können es die Mitarbeiterinnen bestätigen, mit viel Geduld, Engagement und Humor. Sie waren es auch, die ihn für diese Auszeichnung vorgeschlagen haben. "Er lebt das Motto ,Schule macht Spaß'. Das überträgt sich auf die Einstellung der Kinder und steigert ihr Selbstbewusstsein", so die Begründung der Erzieherinnen des Hauses Westberg. Wer zu den drei Preisträgern gehört, entscheidet eine renommiert besetzte Jury Ende dieses Monats. (rdl)

Sina Ebersbach (38), Therapeu- tin für Wellness und geistige Heilung, veranstaltet in ihrer Praxis in der Ferdinand-Puchert-Straße 11 in Ruppertsgrün am Samstag unter der Überschrift "Lebenslicht" einen Tag der Begegnung und des Austausches. "Damit erfülle ich mir nach der Eröffnung meiner Frauenpraxis meinen nächsten Traum", sagt die gelernte Krankenschwester, die für ihre Praxis eine Reihe von Zusatzausbildungen absolviert hat. Kurz nach der Eröffnung im Januar gab es den "Lebenslicht"-Tag schon einmal im kleinen Rahmen. Übermorgen werden ab 11 Uhr neben den Räumen im Inneren auch die Möglichkeiten im Freien genutzt. "Bei der Vorbereitung des umfangreichen Programms mit Vorträgen und Workshops für Jedermann haben mir viele Freunde, Bekannte und die Volkshochschule geholfen", sagt Sina Ebersbach, die mit einem "Lebenslicht"-Tag speziell für Frauen bereits das nächste Projekt im Kopf hat. Die Premiere dazu könnte im November über die Bühne gehen. (tmp)

Roland Noak (50) wird den 9. September so schnell nicht vergessen: Der Mitarbeiter des Regionalverbandes Zwickau/Vogtland der Johanniter-Unfall-Hilfe war zum Empfang beim Bürgerfest des Bundespräsidenten Joachim Gauck im Schloss Bellevue in Berlin eingeladen. Mit diesem Fest wird Helfern aus ganz Deutschland für ihr ehrenamtliches Engagement und ihre Bereitschaft zur Hilfe gedankt. Vorgeschlagen hatte ihn die Geschäftsstelle der Johanniter. "Ich war schon sehr überrascht, als ich eine persönliche Einladung des Bundespräsidenten in meiner Post hatte", sagte Noak, der von der ganzen Sache nichts wusste. "Roland Noak ist bereits seit Beginn der 1990er-Jahre bei den Johannitern als Rettungsassistent angestellt. Er arbeitet in der Rettungswache in Kirchberg. Gleichzeitig ist er seit vielen Jahren ehrenamtlich als Leiter für die Erste-Hilfe-Ausbildung im Regionalverband zuständig. Auch im Katastrophenschutz der Johanniter engagiert sich Roland Noak ehrenamtlich", sagte Katja Böwe, Sprecherin des Regionalverbandes mit Sitz in Werdau. "Wir konnten uns bei einem Rundgang einige Räume des Schlosses Bellevue anschauen. Mein achtjähriger Sohn, der bei dem Fest mit dabei war, war natürlich begeistert", sagte Noak. (kma) Silvio Handrick (37) und sein Team vom Bereich Theaterpädagogik am Theater Zwickau durften sich vergangene Woche über eine Finanzspritze von 5000 Euro freuen. Das Geld wurde bei einem Benefiz-Golfturnier der Lions Clubs Zwickau "Robert Schumann" und Crimmitschau-Werdau eingespielt. Es ist das dritte Mal, dass die Lions der pädagogischen Arbeit am Theater auf diese Weise unter die Arme greifen. "Ich glaube, wir werden mit Sicherheit keine Probleme haben, das Geld sinnvoll einzusetzen. Es gibt mehrere Projekte, für die wir es verwenden werden", sagte Handrick. Als konkrete Beispiele führte er Workshops an den Schulen sowie die Unterstützung des Theaterfestivals an. Gerade das Letztere sei insgesamt eine kostenintensive Angelegenheit. "Wenn dabei zwischen 200 und 300 Kinder zu uns kommen, müssen sie nicht nur betreut, sondern eben auch verköstigt werden." Eines machte Silvio Handrick aber auch deutlich: Die Lions können sich jederzeit selbst ein Bild davon machen, wie das von ihnen gespendete Geld verwendet wird. Es fließt wirklich zu 100 Prozent in die Arbeit der Theater- pädagogik. (awo)

Siegfried Walther (78) freut sich jetzt schon auf den Februar kommenden Jahres. Dann gastieren rund 200 Teilnehmer bei den Sächsischen Mannschaftsmeisterschaften im Skat im Gasthof Lauenhain. Das sagte der Chef der Skatpiraten Crimmitschau. "Die Präsidentin des Sächsischen Skatbundes war vor Ort und hat ihr Okay gegeben", sagte Walther. Als Termin sei das Wochenende 25./26. Februar im Gespräch. Fünf Teams qualifizieren sich laut Walther erfahrungsgemäß für die Deutschen Meisterschaften. Aber auch bis Februar wird weiterhin scharf gereizt. So stehen der Sachsenpokal in Hohenstein-Ernstthal noch an und der Grand Prix in Kesselsdorf im November. "Ganz besonders freuen wir uns über den Klassenerhalt in der Sachsenliga, das war eine spannende Angelegenheit. Aber am Wochenende konnten wir fünf Punkte holen, drei hatten wir noch gebraucht, um unser Ziel zu erreichen", sagte Walther. (kru)