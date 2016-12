In dieser Kita sehen die Erzieherinnen alles doppelt

Gleiche Kleidung, ähnlicher Haarschnitt: Kinder, die es (fast) nur im Doppelpack gibt, krabbeln zusammen durch eine Kindertagesstätte.

Von Holger Frenzel

erschienen am 07.12.2016



Langenreinsdorf. Eine besondere Herausforderung meistern die Mitarbeiter in der Kindertagesstätte "Buddelflink" in Langenreinsdorf: Sie dürfen sich gleich um drei Zwillingspaare kümmern. Konstantin und Valentin, die drei Jahre alt sind, besuchen seit Oktober 2014 die Kindertagesstätte. Leon und Luca kommen seit September 2016 in die Einrichtung an der Rudelswalder Straße. André und Charlie krabbeln seit zwei Monaten durch die Räume.

"Wenn ich einen Jungen im Blick habe, schaue ich automatisch, was gerade der andere macht", sagt Erzieherin Maxi Bonitz, die sich um die beiden jüngeren Zwillingspaare in der "Hasenbande" kümmert. Christine Tischmann ist dagegen für Konstantin und Valentin in der "Spatzen- und Eichhörnchengruppe" verantwortlich. Damit gibt es in der Kindertagesstätte "Buddelflink", die sich in Trägerschaft des Volkssolidarität-Kreisverbandes befindet, ein Novum. In der Einrichtung, die seit 1955 existiert, werden erstmals drei Zwillingspaare gleichzeitig betreut. "Die älteren Mitarbeiter, die schon lange hier arbeiten, konnten uns nicht von einer vergleichbaren Konstellation berichten", sagt Leiterin Nadine Pohlers.

Die Erzieher beobachten eine enge Verbindung zwischen den Zwillingen. Nadine Pohlers spricht vom "Trösterbonus" und macht deutlich: "Sie haben sich gegenseitig und suchen den Kontakt zum Bruder, vor allem in traurigen Momenten. Das ist im Vergleich zu Einzelkindern zu beobachten. Jeder ist dennoch anders." Problematisch werde es, wenn ein Zwilling mit einer fiebrigen Erkältung oder einem anderen Wehwehchen zu Hause bleiben muss. "Das andere Kind vermisst seinen Bruder", stellt die Kita-Leiterin fest. Nadine Pohlers und ihre Kollegen versuchen, die Kinder zu beobachten und Unterscheidungsmerkmale zu finden. Das ist wichtig, um Konstantin und Valentin, Leon und Luca sowie André und Charlie auch mit dem richtigen Namen ansprechen zu können. Pohlers: "Schuhe und Kleidung können schließlich schnell einmal vertauscht werden."