Kirche kündigt Vertrag für zwei kleine Friedhöfe

In den Dörfern werden Grabstätten häufig von Ehrenamtlichen betreut. Das ist für die Verantwortlichen Fluch und Segen zugleich - wie ein aktueller Fall zeigt.

Von Konrad Rüdiger

erschienen am 16.12.2016



Crimmitschau. Der evangelisch-lutherische Kirchgemeindeverband Crimmitschau hat zum Jahresende den bestehenden Vertrag mit den Friedhöfen in Grünberg und Heyersdorf gekündigt. Sowohl die Verantwortlichen vor Ort als auch der Verband bestätigten einen Bericht der "Ostthüringer Zeitung". Der Schritt ist erfolgt, um die Zuständigkeiten zu klären, sagte Pfarrer Ferry Suarez der "Freien Presse". Es habe in der täglichen Zusammenarbeit Hürden gegeben, die man nun mit allen Beteiligten klären wolle. "Wir wollen eine Lösung, die allen gut tut, und deswegen haben wir gesagt, wir machen es ganz oder gar nicht", sagte Suarez. Die Gemeinde Ponitz hat signalisiert, sich vom 1. Januar an kommissarisch um die beiden Friedhöfe zu kümmern. Die in Thüringen liegenden Dörfer gehören zum Kirchenbezirk Zwickau.

Sonja Klein, die den Grünberger Friedhof betreut, sah sich und ihre ehrenamtlichen Mitstreiter im ersten Moment von der Kündigung vor den Kopf gestoßen. "Das kam alles rechtzeitig im Juni oder Juli, keine Frage. Aber uns ist es einfach wichtig, den Friedhof zu erhalten", sagte Klein. "Man kann einem 80-Jährigen aus dem Dorf nicht künftig zumuten, jedes Mal in die Stadt zu fahren, um zum Grab seiner Lieben zu kommen", sagte Klein.

Während die Ehrenamtlichen vor Ort wie Sonja Klein um den Erhalt der Dorffriedhöfe bangen, wünscht man sich beim Kirchgemeindeverband, dass auch die kleinen Friedhöfe kostendeckend arbeiten und langfristig geklärt ist, wer die Bücher führt und damit den Überblick hat. "Das ist in den kleineren Gemeinden nicht einfach, wo es viele freie Stellen in den Pfarr- ämtern gibt", sagte Pfarrer Suarez, der im Fall Grünberg in einer Doppelrolle agiert. Er ist als Vakanzvertreter zugleich im Kirchenvorstand, muss dort die Interessen der Gemeinde vertreten, und auf der anderen Seite repräsentiert er den Kirchgemeindeverband.

Die Kosten für die Bestattungen sind auf kleineren Friedhöfen häufig höher als die dafür verlangten Gebühren, sagt Pfarrer Suarez. "Wenn eine Bestattung rund 600 Euro kostet und die Satzung nur Gebühren von 400 oder 500 Euro vorsieht, kommen schnell Schief- lagen zustande", sagte er ohne direkten Bezug auf Grünberg und Heyersdorf. In der Schwesterkirchgemeinde Werdau sind derzeit zwei Modelle aktiv: Die Friedhöfe in Steinpleis und Königswalde werden von kirchlichen Ansprechpartnern vor Ort betreut. Die Friedhöfe Werdau und Leubnitz sind hingegen in städtischer Regie.

Dass die abzusehende Hängepartie und das damit verbundene Provisorium in Grünberg und Heyersdorf noch ein einvernehmliches Ende findet, davon gehen beide Seiten aus. Gespräche dazu sind bereits ausgemachte Sache.