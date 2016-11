Kleine Marken üben große Faszination aus

Seit 125 Jahren werden in Crimmitschau Briefmarken gesammelt. Der Verein hat alle Wirren der Zeit überstanden und zählt heute 16 Mitglieder.

Von Annegret Riedel

erschienen am 18.11.2016



Lauenhain/Crimmitschau. Heinz Wienold haben es Rindviecher angetan. Allerdings die gedruckten, die sich auf Briefmarken befinden. Der gebürtige Lauenhainer bekam 1955 zum Geburtstag von seiner Mutter Gertrud Bauer ein Briefmarken- album geschenkt. "Es waren nur sehr wenige Marken drin. Sie hatte es von einer Bekannten gekauft, deren Ehemann kurz vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem Sammeln begonnen hatte, aber aus dem Krieg nicht heimkam", erinnert sich der heute 73-Jährige an den Beginn seiner Leidenschaft.

Eifrig sammelte der Junge alles, was ihm unter die Finger kam. Schnell waren Quellen erschöpft. Von einer Freundin erfuhr er, dass es in Crimmitschau eine Jugendgruppe Philatelie gibt, die zum Kulturbund gehörte. Im Herbst 1955 meldete sich Heinz Wienold dort an. "Und bis heute bin ich in der organisierten Philatelie in Crimmitschau tätig." Vom Leiter der Gruppe, Kurt Nabel, bekam der Lauenhainer viele wertvolle Hinweise zum Sammeln. Unter anderem den, dass es wichtig ist, Postkarten und Briefe in ihrer Gesamtheit zu erhalten, denn sie sagen viel mehr aus, als einzelne Marken. "Leider hatte ich da bereits viele schöne Briefe zerschnitten", meint der Sammler heute schmunzelnd.

Briefmarkensammeln war in den 1950er-Jahren in. In Lauenhain fanden sich bald mehrere Kinder und Jugendliche zusammen, die eine Jugendgruppe der Crimmitschauer Philatelisten bildeten. Hier lernten die kleinen Sammler, wie die Marken zu behandeln sind, welche Besonderheiten es gibt und wie man sie aufbewahrt. Die Gruppe löste sich auf, als die Mädchen und Jungen erwachsen wurden, zur Berufsausbildung, zur Armee oder zum Studium gingen. Und auch danach fand Heinz Wienold wegen seines Berufs als Diplomlandwirt in Glauchau und wegen der Familie wenig Zeit, seinem Hobby nachzugehen.

"Irgendwann war mir klar, dass man nicht alles sammeln kann. Ich konzentrierte mich auf deutsche Marken und dabei speziell auf jene zum Thema Landwirtschaft." Heinz Wienold trieb das Hobby voran und stieß bald wieder an seine Grenzen. "Ich spezialisierte mich weiter. Ich sammelte nur noch Marken und Belege zum Thema Rinder und ihre Bedeutung für die Menschen." Sein Ausstellungsobjekt, an dem der Senior heute noch arbeitet, wurde 1967 zum ersten Mal in der Westsachsenschau in Crimmitschau gezeigt. Wettbewerbe schenkt sich der Sammler heute. "Die Kosten sind so hoch, dass das nur noch was für betuchte Sammler ist." Vor 15 Jahren trat Heinz Wienold in die Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft, Weinbau, Forstwirtschaft im Bund Deutscher Philatelisten ein. "Als Rentner habe ich jetzt mehr Zeit und konnte so schon mehr als 20 Beiträge über ,meine ,Rindviecher' veröffentlichen." Für den Lauenhainer ist die Mitgliedschaft in Vereinen wichtig. Er gehört nicht nur den Crimmitschauer Sammlern an, sondern ist auch bei den Zwickauer Briefmarkenfreunden organisiert. "Da zum Glück nicht alle das Gleiche sammeln, ist es immer wieder interessant." Bedauerlicherweise sei, dass junge Leute das Hobby wenig aufregend finden. Dabei, so meint Heinz Wienold, ist es abwechslungsreich, und man lernt viel dazu.

Eine limitierte Sonderpostkarte mit Sonderstempel "Postamt Crimmitschau" sowie Notgeld der Stadt Crimmitschau ist ab morgen unter anderem in der Buchhandlung am Rathaus in Crimmitschau erhältlich. Den Sonderstempel hat der Verein extra anfertigen lassen. Zu sehen ist außerdem in der Stadtbücherei eine Sonderausstellung zum Vereinsjubiläum. Weitere Informationen bei Eberhard Weihbrecht.