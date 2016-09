Leiterin: Es geht nicht um Prachtbauten

An den Gebäuden des Werdauer Gymnasiums liegt einiges im Argen. Doch von der Stadt ist kein Geld eingeplant, um die Probleme lösen zu können. Das bringt die Direktorin auf die Palme.

Von Jens Arnold

erschienen am 01.10.2016



Werdau. Eine Anfrage zum Werdauer Gymnasium sorgt für Dis- kussionen in der Stadt. Zur jüngs- ten Ratssitzung wollte Stadtrat Heiko Döhler (Die Linke) wissen, ob sich die Kommune einen gläsernen Verbindungsbau zwischen dem Haupthaus des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums und dem zweiten Schulgebäude überhaupt leisten kann.

Schulleiterin Sabine Vehlow ist erstaunt und fassungslos zugleich. "Heiko Döhler scheint als Stadtrat sehr große Wissenslücken in Bezug auf den unbedingt notwendigen Ersatzneubau des Hauses III (ehemaliges Hortgebäude) unserer Schule zu haben", sagte sie nach Erscheinen des "Freie Presse"-Beitrages "Gymnasium wird noch keine Baustelle" (Dienstagausgabe). Es gehe nur äußerst sekundär um einen Verbindungsbau zwischen den Gebäuden. Seit nahezu 15 Jahren müssten die Schüler des Hauses I das Mittag- essen unter für diesen Zweck fast unannehmbaren Verhältnissen im Keller einnehmen, "übrigens zu einem Teil an Stehtischen". Und die Schüler der Klassen 5 und 6 würden im umfunktionierten Lehrerzimmer im Haus 11, welches die Lehrer zur Verfügung stellten, essen, um überhaupt eine Art Speiseraum in dem Gebäude zu haben. Von einer Cafeteria, die es an benachbarten Gymnasien überall seit Jahren gebe, könnten die Humboldtschüler nur träumen.

"Aus diesen Gründen wird dringend ein Ersatzneubau mit einem großen Mehrzweckraum benötigt, der Cafeteria, Speiseraum und Platz für die Arbeit im künstlerischen Profilunterricht bietet. Sollte dabei eine Verbindungsmöglichkeit zwischen unseren einzelnen Gebäuden entstehen, wäre das ein nutzbringendes ,Zubrot', was aber nicht zwingend notwendig ist", sagte Vehlow. "Es geht nicht darum, gläserne Prachtbauten, die Lehrer und Schüler vor Regen schützen, entstehen zu lassen, sondern einfach um das Abstellen einer Tatsache. Es wäre deshalb mehr als tragisch, wenn der bekannte Zustand keine Beachtung finden würde. Die Realität duldet keinen Aufschub und Fördermittelbescheide sicher auch nicht."

Wie Oberbürgermeister Stefan Czarnecki (CDU) in der Stadtrats- sitzung auf Döhlers Anfrage gesagt hatte, steht das Vorhaben Ale- xander-von-Humboldt-Gymnasium zwar im Konzept für den Stadt- umbau im Gebiet Werdau-Ost. Doch Gelder seien dafür im Haushalt bis 2019 nicht eingeplant. Außerdem müsse es vor Beginn generell erst einmal einen Baubeschluss des Werdauer Stadtrates zum Vorhaben geben.

Andererseits: Der Fördermittelbescheid, aus dem das Projekt - ein Verbindungsbau zwischen den beiden Häusern des Humboldtgymna- siums und der Fernwärmeanschluss für das zweite Gebäude - finanziert werden soll, wurde am 26. August vom sächsischen Innenminister Markus Ulbig (CDU) an OB Czar- necki übergeben. Insgesamt handelt es sich um 822.000 Euro für das öst- liche Stadtzentrum und die südliche Innenstadt.

Die Frage nach dem Baubeschluss sei das Anliegen seiner Frage gewesen, erklärte Heiko Döhler. "Es ist doch völlig unstrittig, dass in unser Gymnasium investiert werden soll, schließlich ist es ein guter und wichtiger Standortfaktor für unsere Stadt." Er habe sich lediglich darüber gewundert, dass es, wo doch die Fördermittel wohl schon vonseiten des Innenministeriums bereit liegen, noch keinerlei Information im Stadtrat, geschweige denn irgend- einen Beschluss dazu gegeben habe. In die Bildungseinrichtung seien in den vergangenen Jahren schon viele Mittel über das Stadtumbau-Programm geflossen, zum Beispiel, um die Brandschutzbedingungen im Haus auf den aktuellen und gesetzlich geforderten Stand zu bringen. Und das sei auch völlig in Ordnung. (mit rdl)