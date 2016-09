LÃ¶we wacht seit 300 Jahren Ã¼ber Apotheke am Markt

Löwe wacht seit 300 Jahren über Apotheke am Markt

In Sachsen gibt es rund 1000 Apotheken. Eine ganz besondere befindet sich in Werdau. Diese erhielt 1742 das königlich-sächsische Privileg.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 29.09.2016



Werdau. Sandy Müller ist Apothekerin mit Leib und Seele. Einen schöneren Beruf kann sich die 36-Jährige nicht vorstellen. Seit nunmehr zehn Jahren ist sie Chefin der Löwen-Apotheke am Markt in Werdau. Kein außergewöhnliches Jubiläum, das die gebürtige Waldenburgerin in diesem Jahr feiern kann. Und dennoch ist die Einrichtung eine ganz besondere. Die Apotheke ist die älteste in Werdau und befindet sich seit mehr als 300 Jahren an ein und demselben Standort. In dem Eckhaus am Markt 15 eröffnete 1713 der Werdauer Gottfried Kießling eine "Officina Pharmaceutica". Am 20. August 1723 richtete er an Kurfürst August den Starken das Ersuchen um ein Privileg zum Schutz seiner Produkte. Dieses wurde erst 20 Jahre später, am 24. Juli 1742, gewährt mit dem Zusatz, dass in Werdau neben seiner keine weitere Apotheke eingerichtet werden solle. "Das Privileg bedeutete, dass der Inhaber damals Mitspracherecht bei der möglichen Eröffnung einer zweiten Apotheke im Ort hatte. In Leipzig zum Beispiel zählte man zu der Zeit bereits vier Apotheken. Die Einrichtungen hatten schon damals einen Versorgungsauftrag", sagt Susanne Seufert vom Apothekenmuseum in Leipzig.

Im gesamten Freistaat gibt es nach Aussagen der Sächsischen Landesapothekenkammer derzeit rund 1000 Apotheken. Eine Zahl, die nach Auskunft der Kammer seit Jahren stabil ist. "Ich war bei der Übernahme 25 Jahre alt und eine der jüngsten selbstständigen Apothekerinnen in Deutschland", blickt Sandy Müller zurück. Ihre ersten Erfahrungen sammelte sie nach dem Studium als Leiterin einer Apotheke in Chemnitz. "Den Wunsch, selbst eine Apotheke zu betreiben, hatte ich schon länger. Das Angebot, die renommierte Einrichtung in Werdau zu übernehmen, kam durch Zufall", sagt Sandy Müller, die inzwischen in Zwickau-Neuplanitz eine weitere Apotheke besitzt. Seitdem pendelt sie zwischen den beiden Einrichtungen und steht, so wie ihre Angestellten auch hinter dem Tresen. "Der Kontakt zu den Kunden ist mir sehr wichtig", sagt die 36-Jährige.

Dabei ist die Löwen-Apotheke für die Zwickauerin immer noch etwas Besonderes, auch wenn in den Räumen bis auf den Hinweis auf das Privileg aus dem Jahre 1742 nicht mehr viel an die Anfänge erinnert. "Das Inventar wurde schon durch Klaus Siegling, meinen Vorgänger, modernisiert, ohne dabei den alten Charme zu verlieren." Der Pharmazierat, der 1976 die Leitung der Einrichtung übernahm, erwarb die Apotheke 1990 von der Treuhand und betrieb sie bis zum Eintritt in sein Rentenalter privat. Noch heute wohnt der Senior im Gebäude am Werdauer Markt, direkt über der Apotheke. Doch Klaus Siegling kaufte nicht nur das Gebäude, sondern steckte auch viel Geld in die Sanierung von innen und außen. 2004 wurde die Fassade erneuert. Dabei erhielt auch der Löwe, der das Haus unterhalb des Daches ziert, einen neuen Goldbronze-Anstrich.

Der Löwe ist fast das Einzige, das noch an die alten Zeiten erinnert. Ansonsten ist nicht mehr viel aus der Geschichte des Hauses vorhanden. Ein paar Dokumente, wie der 1819 von damaligen Besitzer der Apotheke geleistete Eid, befinden sich im Archiv des Werdauer Rathauses. "Aus dem Jahr 1942 gibt es noch eine Fotodokumentation mit Aufnahmen aus jener Zeit von der Apotheke. Angelegt wurde das Fotoalbum anlässlich des 200-jährigen Privilegs", sagt Sandy Müller. Manchmal blättert die 36-Jährige noch in dem Album und muss beim Anblick der Aufnahmen mit den Reagenzgläsern und Flaschen mit den verschiedensten Chemikalien oder anderen Inhaltsstoffen nur schmunzeln. Heute werden in der Löwen-Apotheke kaum noch Medikamente selber angefertigt. "Höchstens noch ein paar Salben." Rund 8000 medizinische Produkte sind dauerhaft vorrätig. Wenn doch mal eines fehlt, wird es binnen weniger Stunden beschafft. Bis zu sechsmal am Tag liefert der medizinische Großhandel die gewünschten Artikel, notfalls in der Nacht. Von so einem Service konnte Gottfried Kießling vor mehr als 300 Jahren nur träumen.

"In Sachsens großen Städten lässt sich die Vergangenheit der Apotheken weit über 500 Jahre hinaus zurückverfolgen. Schon 1552 erschien die erste "Apotheken Tax der Stadt Dreszden". In Leipzig gar gehen die Überlieferungen auf die Zeiten der Universitätsgründung von 1409 zurück", sagt Susanne Seufert vom Apothekenmuseum. Somit ist die Werdauer Einrichtung nicht die älteste im Freistaat, aber eine der älteren. "Eine Besonderheit ist jedoch, dass sie sich an gleichen Standort befindet. So etwas gibt es nur selten."