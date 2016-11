Mit Musik und Muskelkraft

Kantor bereitet "traumhaftes" Adventskonzert vor. Ex-Werdauer gewinnt Preis bei Filmfestival. Eispiratenchef verordnet Mitarbeitern Dienstsport.

erschienen am 10.11.2016



René Müller (39) aus Werdau ist der neue verantwortliche Nachwuchstrainer beim Handballverein BSV Sachsen Zwickau. Die von der ifzw-Impulsstiftung finanzierte Stelle war in den vergangenen Jahren durch Daniela Filip und Andy Palm besetzt gewesen. Beide wechselten später in den Frauenbereich, und somit entstand wieder eine Lücke. Die soll nun René Müller füllen. Der gelernte Handelsfachwirt, der am Brühl in Werdau ein Geschäft für Zeitungen und Büromaterial betreibt, wollte sich ohnehin beruflich neu orientieren. Zum Jahresende gibt er auch den Vorsitz im Werdauer Gewerbeverbund ab. Erfahrungen im Nachwuchshandball sammelte der 39-Jährige beim SV Sachsen 90 Werdau und bei der NSG Westsachsen. Nun kümmert er sich um den weiblichen Nachwuchs des BSV Sachsen. Sein breites Aufgabengebiet umfasst die permanente Sichtung in den Grundschulen, die Neuschaffung und Betreuung von Ministützpunkten, den Aufbau einer Talente-Kreisauswahl weiblich, die Übernahme der E-Jugend (Jahrgang 2008) ab März 2017 und das Torhütertraining im Jugendbereich. "Ich habe mir die Mannschaften alle mal im Spiel angeschaut. Jetzt will ich mich in den Zwickauer Schulen bekanntmachen und Kontakte herstellen", sagt Müller. (tc)

Stefan Petermann (30) ist einer der Gewinner beim Zebra Poetry Filmfestival Münster/Berlin. Der Ex-Werdauer ist der Sieger des "Ritter Sport Filmpreises" im deutschsprachigen Wettbewerb, gestiftet von der Alfred Ritter GmbH und Co KG. Petermann lieferte mit seinem Gedicht "Die Angst des Wolfes vor dem Wolf" die Vorlage für einen fünfminütigen Kurzfilm, bei dem Juliane Jaschnow Regie führte. Auf dem Festival selbst waren mehr als 220 Poesiefilme in den Wettbewerben und Programmen zu sehen. Es wurde 2002 vom Haus für Poesie, vormals Literaturwerkstatt Berlin, aus der Taufe gehoben und ist die größte internationale Plattform für Poesiefilme, das heißt Kurzfilme, die auf Gedichten beruhen. Auf der Zebra-Poesie-Filmgala am 16. November in den Hacke-schen Höfen in Berlin werden ab 20 Uhr die Gewinnerfilme im Rahmen des internationalen Kurzfilmfestivals "interfilm" gezeigt. (ck)

Maximilian Beutner (29), Kantor an der St.-Laurentius-Kirche in Crimmitschau, hat sich am Dienstag mit Andreas Bacher von der Young People Big Band und Andreas Bayer vom Chor der St.-Franziskus-Gemeinde getroffen. Dabei wurden die letzten Details für das Konzert mit dem Titel "Traumhaftes zum Advent" abgestimmt. Daran wirken am 27. November ab 17 Uhr mehr als 50 Musiker aus den genannten Klangkörpern mit. Sie haben vor zwei Jahren schon einmal ein gemeinsames Konzert gestaltet. "Damals war die Kirche mit rund 400 Zuhörern sehr gut gefüllt. Das ist eine hohe Messlatte", sagt Beutner. Er macht deutlich, dass der Konzertabend passend zum Titel mit dem Stück "Die Träumerei" von Robert Schumann beginnen soll. "Wir spielen es an der Orgel und auf dem Saxofon", sagt Beutner. (hof)

Jörg Buschmann (33), Geschäftsführer des Eishockey-Zweitligisten Eispiraten Crimmitschau, bittet die Mitarbeiter aus dem Büro künftig einmal pro Woche zum Dienstsport. Gestern strampelten die Frauen und Männer aus der Eispiraten-Geschäftsstelle erstmals auf den Hometrainern im Kunsteisstadion im Sahnpark. Als weitere Optionen kann es unter anderem zum Joggen in die Parkanlage oder zum Eislaufen in das Kunsteisstadion gehen - jeweils für rund 60 Minuten. "Damit soll für einen Ausgleich zum stressigen Alltag in der Geschäftsstelle gesorgt werden", sagt Jörg Buschmann. Die Idee ist nach dem spontanen Pneumothorax-Anfall von Pressesprecher Stefan Aurich entstanden. Bei ihm war im September die linke Lunge zusammengefallen. Seit Beginn der Woche ist Stefan Aurich wieder im Dienst. Buschmann: "Der Vorfall hat gezeigt, dass wir auf unsere Gesundheit achten müssen." (hof)

Erika Harbort (62) stellt unter der Überschrift "Malerei & Skulpturen" einige ihrer Arbeiten im Foyer der Regionalkammer Zwickau der Industrie- und Handelskammer, aus. Südliches Licht, sinnliche Farben, griechische Mythologie: All dies fängt Erika Harbort bei ihren regelmäßigen Arbeitsaufenthalten auf der Kykladen-Insel Paros ein. Ihre Bilder offenbaren Schönheit und Glück. Der Wechsel zwischen Heimat und Ägäischem Meer, die Lebensfreude und Spontaneität der Griechen, der berühmte weiße Marmor inspirieren die Künstlerin. "Erika Harborts Skulpturen sind nicht aus dem Stein gebrochen, gehauen und gestochen, sondern eher heraus gestreichelt, sanft freigelegt wie alte Gefühle, die die Menschen schon vor Tausenden Jahren auf der Insel Paros hatten", sagte Laudator Matthias Zwarg. Die Ausstellung ist bis 30. November, montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr im Kammergebäude, Äußere Schneeberger Straße 34 in Zwickau, zu sehen. (kabu)