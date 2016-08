Mobiles Wasserwerk kann bis zu 20.000 Leute versorgen

Ehe das Nass der Pleiße zum Trinken geeignet ist, ist es ein langer Weg. Das Technische Hilfswerk probte in Werdau vier Tage für den Ernstfall.

Von Annegret Riedel

erschienen am 27.08.2016



Werdau. Wenn das Technische Hilfswerk (THW) Zwickau zu einem Notfall ausrücken müsste, wären bis zu zwölf Lkw im Einsatz. Allein die Trinkwasseraufbereitungsanlage besteht aus rund 3000 Teilen, hinzu kämen Stromversorgung und Werkzeuge. Die Übung, die noch bis morgen auf dem Gelände der Wasserwerke an der Nordstraße in Werdau stattfindet, ist etwas weniger aufwendig, doch sorgte sie bei den Anwohnern für Aufsehen. "Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und Notstrom ist nun einmal die wichtigste Aufgabe in einem Krisenfall", sagte der Sächsische Staatsminister des Innern, Markus Ulbig (CDU), gestern bei einem Besuch in Werdau und nahm damit Bezug auf das Konzept zur Zivilverteidigung, das bei vielen Leuten Ängste und Befürchtungen hervorruft.

Acht Kubikmeter Wasser pro Stunde durften die ehrenamtlichen Mitglieder des THW aus der benachbarten Pleiße pumpen. Dieses wird dann mit Chemikalien gebunden, damit sich der Schmutz absetzt, und mehrfach gefiltert, ehe es Trinkwasserqualität erfüllt. "Dabei müssen wir uns in Deutschland an die strengen Bestimmungen der Trinkwasserverordnung halten, auch in einem eventuellen Krisenfall", sagte Robin Zimny, Zugführer des THW-Ortsverbandes Zwickau, der den Minister und weitere Gäste über das Gelände lotste und die einzelnen Stationen erklärte.

Ein ausgeklügeltes Filtersystem braucht auch spezielle Bediener. Rund zwei Jahre dauert es laut Zimny, dass aus einem Helfer ein Maschinist wird. Lehrgänge und Selbststudium sowie eine große praktische Übung im Jahr gehören dazu. Die zweite ist es bereits für Patrick Nötzold. Der 19-Jährige kommt aus Waldenburg und ist seit zwei Jahren beim THW. "Das Hochwasser 2013 in Waldenburg, von dem auch meine Familie betroffen war, hat mich zu der Organisation gebracht", erzählt er. Und auch, dass die Aufbereitungsanlage, wie sie mit seinen Mitstreitern aufgebaut wurde, täglich bis zu 20.0000 Leute versorgen kann, wenn man davon ausgeht, dass jeder Einwohner im Krisenfall 15 Liter Wasser verbrauchen darf. Im Labor, in dem alle Parameter präzise erfasst werden, geht die Arbeit nach der eigentlichen Übung dann noch einmal richtig los. "Es muss ja alles wieder desinfiziert werden", sagte Daniel Rost, der gemeinsam mit Benjamin Hunger und Ramona Ballud den Laborbetrieb während der Übung managte. Der Zeitzer erklärte den Gästen, dass das Technische Hilfswerk jetzt auch zu mobilen Tests ausrücken kann. "Dann haben wir quasi ein Labor in Hand- version und können es an jedem gewünschten Ort installieren. Das war bisher nicht möglich."