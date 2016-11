Museum findet international Beachtung

In Blankenhain endet am 15. November die Saison und damit ein Jahr mit drei Jubiläen. Die Bilanz fällt schon jetzt gut aus.

Von Uwe Mühlhausen

Blankenhain. Jürgen Knauss, Chef des Deutschen Landwirtschaftsmuseums, kann sich bereits jetzt, gut zwei Wochen vor Saisonschluss, zufrieden zurücklehnen. Noch nie in der Geschichte des Hauses stieß die Einrichtung auch über die Kreisgrenzen hinaus auf so ein großes Interesse wie 2016. Einer der Gründe waren gleich drei Jubiläen, die das Museum feiern konnte: der 40. Jahrestag der Gründung, der 35. Jahrestag der Eröffnung und der 10. Jahrestag der Ernennung zum Deutschen Landwirtschaftsmuseum.

Besucher: Noch liegen keine endgültigen Zahlen vor. Die Saison endet am 15. November. Bis dahin ist täglich, außer montags, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. "Wir haben die geplanten Einnahmen bereits erzielt", sagt der Leiter des Hauses. Positiv entwickelt hat sich die Nachfrage nach den museumspädagogischen Angeboten. Nutzten im Vorjahr 800 Gruppen die Möglichkeiten, so waren es 2016 rund 850 Gruppen aller Altersklassen.

Top: Zu den Veranstaltungen, die die meisten Besucher anlockten, gehörten wiederum der Korbmacher- und Pflanzenmarkt sowie der Mitteldeutsche Käsemarkt. Beide Veranstaltungen finden auch 2017 statt. Beibehalten werden ebenfalls die fünf Aktionstage.

Flop: Das Museum verzichtete in diesem Jahr auf die Teilnahme an der "Nacht der Schlösser", nachdem 2015 die Resonanz gleich Null war. "Außer Spesen nichts gewesen", sagt Jürgen Knauss. Deshalb wird auch im kommenden Jahr diese Veranstaltung ohne das Schloss Blankenhain stattfinden.

Gastspiel: Das Gastspiel der Naturbühne Trebgast aus dem Partnerlandkreis Kulmbach, das in diesem Frühjahr während der Feierlich- keiten zum Museumsjubiläum stattfand, wird 2017 eine Fortsetzung finden. "Die Vorstellungen waren in der Vergangenheit immer sehr gut besucht", sagt der Museumschef. Der Termin und der Titel des Stücks stehen auch schon fest: 2. Juli. Gezeigt wird ab 15 Uhr "Peter Pan".

Diebstähle: Verschont blieb das Haus in diesem Jahr von größeren Diebstählen und Vandalismus. "Unser Sicherheitskonzept zeigt Wirkung und wird beibehalten."

Internationale Beachtung: Vertreter des Hauses nahmen in diesem Jahr an mehreren Kongressen und Tagungen mit internationaler Beteiligung teil. Dabei gehörte auch die Vorstellung des Museums zum Programm. "Auf besonderes Interesse stieß bei den Teilnehmern unsere Raumerweiterungshalle. Wir sind das einzige Museum in Deutschland, das ein derartiges Objekt den Besuchern präsentieren kann", sagt Knauss.

Fundus: Das Museum, das über einen Bestand von 250.000 Einzelstücke verfügt, hat in diesem Jahr einen Großteil seines Fundus' neu gestaltet. Rund 8500 Gegenstände wurden neu inventarisiert und bestimmten Themen beziehungsweise Sachgruppen zuordnet. Das Projekt soll 2017 fortgesetzt werden.

Test: 2017 will das Museum in den Ferien erstmals auch werktags thematische Sonderführungen anbieten. Erstmals geschieht das am 19. April, einem Mittwoch. An den Sonderführungen an Sonntagen wird festgehalten.

Pläne: Am 21. Mai wird die neue Dauerausstellung "Die Landwirtschaft und Landtechnikgeschichte vor 1945" in den Kuhställen des ehemaligen Rittergutes eröffnet. Wenige Tage später, am 4. Juni, erfolgt die Wiederöffnung des sanierten Vorschlosses mit den neu- und umgestalteten Ausstellungen zum DDR-Alltag. Besichtigt werden kann dabei erstmals ein historischer Friseursalon, der von Crimmitschau nach Blankenhain ungesetzt wurde.