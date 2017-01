Neubau löst Baracken ab

Undichte Wände, keine Toiletten - nach Jahren in maroden Gebäuden hat die Gemeinde zum Heiligen Kreuz in Crimmitschau ein neues Heim. Finanziert wurde es allein durch Spenden.

Von Uwe Mühlhausen

erschienen am 11.01.2017



Crimmitschau. Seine erste Bewährungsprobe hat das Heim der Gemeinde zum Heiligen Kreuz in Crimmitschau bereits bestanden. Kurz vor Jahreswechsel fanden in dem Neubau an der Glauchauer Straße bereits die ersten Veranstaltungen statt. "Die Gäste, die von den Schwestergemeinden am Wochenendsingen teilnahmen, waren von den neuen Bedingungen begeistert. Auch die Adventsfeier unserer Kirchgemeinde hatte in den neuen Räumen eine ganz andere Qualität", sagt Pfarrer Albrecht Hoffmann. Offiziell eingeweiht wird der Bau jedoch voraussichtlich erst vor den Sommerferien. "Es sind noch Arbeiten im Außenbereich sowie gestalterische Tätigkeiten im Gebäude notwendig", sagt der 37-Jährige.

Der Flachbau ist auf einem Grundstück hinter der Kirche zum Heiligen Kreuz errichtet und von der Straße nicht sichtbar. Er ist ausschließlich aus Spendengeldern finanziert und ersetzt zwei alte Gebäude, die bisher auf dem Kirchengrundstück standen. Das alte Pfarrhaus, 1892 und damit 15 Jahre nach der Kirche gebaut, entsprach nicht mehr den Anforderungen der Zeit. Instandhaltung und Reparaturen wurden in der Vergangenheit mangels Gelder nur notdürftig durchgeführt. "Bis 2005 wohnte noch mein Amtsvorgänger in dem Gebäude, danach stand es quasi leer. Eine Komplettsanierung wäre teurer geworden als ein Neubau", sagt Hoffmann. Gleiches trifft auf das alte Gemeindeheim zu, das sich in einer Baracke in Nachbarschaft des Pfarrhauses befand. Auch in dem 1950 erbauten Gebäude waren die Bedingungen miserabel. Als Heizung diente ein alter Ofen, die Wände waren undicht, Toiletten fehlten ganz. Hoffmann: "In den Wintermonaten war eine Nutzung nicht möglich."

Seit 2009 befasste sich die evangelische Gemeinde, die etwa 80 Mitglieder zählt, mit dem Plan, anstelle der beiden maroden Gebäude einen Neubau zu errichten. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet und ein Bauausschuss gegründet. Im Jahr 2015 verschwanden die maroden Gebäude von der Bildfläche. "Der ursprüngliche Neubau hätte rund 350.000 Euro gekostet. Wir haben aber auf die Wohnung, die im ersten Entwurf im Obergeschoss vorgesehen war, verzichtet und so die Kosten auf rund 170.000 Euro reduzieren können", sagt der Pfarrer. Entstanden ist ein 160 Quadratmeter großer Zweckbau mit Gemeindesaal, Küche, Toiletten, Lagerraum und Arbeitszimmer. Der Saal, der etwa 80 Besuchern Platz bietet, wird künftig unter anderem für die Bibelstunde, den Kinderkreis, Vortragsreihen und andere Veranstaltungen genutzt. Die Kirche zum Heiligen Kreuz wurde 1877 erbaut und ist damit nach der Laurentiuskirche das zweitälteste Gotteshaus in der Stadt.