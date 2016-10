Neukirchen/PleiÃŸe: Verkehrsunfall behindert Berufsverkehr

Neukirchen/Pleiße: Verkehrsunfall behindert Berufsverkehr

erschienen am 04.10.2016



Neukirchen/Pleiße. Für massive Behinderungen im Berufsverkehr hat ein Unfall am Dienstagmorgen in Neukirchen/Pleiße gesorgt. Wie die Polizei informierte war ein 51-Jähriger gegen 2.30 Uhr auf der S 290 mit seinem Sattelzug über die Mittelinsel des Kreisverkehrs vor Neukirchen gefahren. Der Lkw kam in der Folge von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen eine Böschung.

Aus eigener Kraft konnte der Sattelzug nicht weiterbewegt werden. Die Straße musste zur Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen 7 Uhr begann der Verkehr langsam wieder zu fließen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsmittel war die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen im Einsatz. (fp)