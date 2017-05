OB-Wahl in Crimmitschau geht in eine zweite Runde

erschienen am 21.05.2017



Crimmitschau. Bei der Wahl zum Oberbürgermeister der Stadt Crimmitschau hat am Sonntag keiner der drei Bewerber die absolute Mehrheit erreicht. Deshalb wird am 11. Juni erneut gewählt. Dann reicht den Kandidaten die einfache Mehrheit.

Amtsinhaber Holm Günther (Für Crimmitschau) holte 41,2 Prozent der Stimmen. Die Herausforderer André Raphael (parteiloser Kandidat mit Mandat CDU) kam auf 40,4 Prozent der Stimmen und Kevin Scheibel (Die Linke) schaffte 18,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 50,8 Prozent. Insgesamt waren 15.998 Wahlberechtige aufgefordert gewesen, an die Urnen zu treten. Die Präsentation der Wahlergebnisse im Theater Crimmitschau verfolgten rund 100 Zuschauer. (rdl)